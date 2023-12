Magaly Medina minimiza el trabajo de Samuel Suárez y él le responde: “Normal, que no sepa de mí”

Magaly Medina ningunea a Samuel Suárez. | Instagram

Magaly Medina criticó duramente a Samuel Suárez, el creador de Instarándula y recientemente conductor del programa ‘Todo Se Filtra’, por respaldar a Lady Guillén y recordarle que no solo uno, sino todos los medios la apoyaron en su denuncia por agresión a Ronny García, su expareja.

El enfrentamiento mediático entre la ‘Urraca’ y la abogada alcanzó un nuevo nivel esta semana luego de que esta última entrevistara a Jonathan Maicelo tras las acusaciones de Samantha Batallanos.

La figura de ATV resaltó que la presentadora de ‘Dilo Fuerte’ solo se encargó de defender al boxeador, a pesar de que ella también fue víctima de violencia en el pasado.

Samuel Suárez le hace frente a Magaly Medina luego de que ella cuestionara su trabajo. | Captura/ATV/Instagram

Magaly Medina ningunea a Samuel Suárez

Luego de la entrevista de Lady Guillén a Jonathan Maicelo, en donde él desmintió su versión de la agresión física, la comunicadora visitó el set del programa de Samuel Suárez para dar su punto de vista.

Esto no habría sido recibido tan bien por Magaly Medina, quien dejó severos comentarios contra sus colegas en el vecino canal, sobre todo, contra el creador de contenidos.

“Es un chiquito que ha venido a la televisión de no sé dónde, creo que ha surgido porque tiene una página en TikTok, en Instagram y la gente, muy buena gente, le envía todos los videos”, expresó.

Magaly Medina califica de ‘malagradecida’ a Lady Guillén. (Composición: Infobae)

“Este chiquito no estaba cuando te vimos golpeada, no estaba, porque no te voy a recordar que uno de mis reporteros era muy vinculado a ti”, añadió la ‘Urraca’.

Samuel Suárez no se queda callado

Los comentarios de Magaly Medina contra Samuel Suárez provocaron una respuesta por parte del conductor de Panamericana TV, quien aclaró que aunque su trabajo se centra en redes sociales, ha tenido una carrera en el periodismo de espectáculos y respeto por el trabajo de ella.

“No me he sentido ofendido. Creo que realmente no sabe quién soy, el trabajo que realizo... creo que tampoco tendría que saber porque no soy un personaje de la farándula y su tema es farándula”, expresó.

“Soy un chico más que le mandan videos y por eso me dieron un programa. Creo que como no soy del espectáculo normal que no sepa de mi carrera”, añadió en un video que publicó en Instagram.

Samuel Suárez

También remarcó que, contrariamente a lo dicho por la figura de ATV, sí estuvo presente y trabajando en los medios durante el escándalo de Guillén y ha mantenido el respeto por la conductora a lo largo de los años, sin importar las diferencias.

Finalmente, Samuel Suárez enfatizó su presencia en la cobertura del caso de Lady Guillén en el pasado y su contribución al apoyo mediático, aunque reconoció que Magaly Medina fue pionera en la investigación del asunto.

“Desde que he sido reportero siempre he tenido un respeto al trabajo que realiza y eso no va a cambiar nunca así mañana me diga lo que me diga o que me ningunee, eso no va a cambiar en nada el respeto que tengo hacia ella y a su trabajo”, resaltó.

¿Qué dijo Magaly sobre Lady Guillén?

La presentadora Magaly Medina criticó duramente la actitud de Lady Guillén durante una entrevista realizada en el programa ‘Dilo fuerte’, donde el boxeador Jonathan Maicelo fue entrevistado con respecto a acusaciones de abuso por parte de su expareja, Samantha Batallanos.

Magaly Medina califica de ‘malagradecida’ a Lady Guillén. (Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora de ATV acusó a su colega de ser demasiado complaciente y no cuestionar adecuadamente a Maicelo, quien buscó retratar a Batallanos como la causante de sus conflictos.

“Nosotros la ayudamos a Lady Guillén cuando denunció finalmente a su agresor y logramos mandarlo a la prisión, pero esta mujer ya se olvidó de cuáles son los traumas de una mujer golpeada y cuáles son los argumentos de un golpeador”, remarcó.