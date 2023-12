Reimond Manco habló del conflicto en la interna de Alianza Lima: “Hay dos bandos y un problema que distorsiona al equipo”

Reimond Manco habló del conflicto en la interna de Alianza Lima. (Entre Ceja y Ceja)

Alianza Lima no tuvo un buen cierre de temporada perdiendo el tan ansiado tricampeonato ante su clásico rival, Universitario, y se gestaron muchas versiones de un posible conflicto en la interna del vestuario. Por ejemplo, Reimond Manco, exfutbolista ‘blanquiazul’, señaló que existe un “cáncer” en el club.

El exintegrante de los ‘Jotitas’ reafirmó su postura en una reciente entrevista en el programa de Youtube llamado ‘Entre Ceja y Ceja’. “Cuando tú dices la verdad las cosas se malintepretan, es evidente que en el camerino de Alianza hay problemas, eso es evidente”.

El conductor Sebastián Del Solar lo interrumpió y expresó que existen dos bandos en la escuadra ‘íntima’, uno liderado por Carlos Zambrano y otro por Hernán Barcos. ‘Rei’, de inmediato, contestó. “Como siempre lo digo para decir ese tipo de cosas, hay que tener pruebas, cuáles son los bandos y quiénes los comanda, no lo sé, también tengo la misma información”.

“He estado en muchos camerinos, a la hora de jugar, como se jugó las dos finales, se nota que el grupo estaba distanciado, cuando me refiero que hay un cáncer, no me refiero a un jugador, me refiero hay un problema en la interna, que es el que distorsiona todo el grupo. Muchos lo asociaron con Barcos, no sé por qué”, complementó.

El exjugador de Ecosem de Pasco, por último, continuó afirmando que desconoce los bandos en La Victoria. “No estoy en el camerín de Alianza, no te puedo decir es tal o tal, no tengo pruebas, pueden decir muchas cosas, quiénes son, no sé, puedo tener mis sospechas”.

Alianza Lima no pudo conseguir el tricampeonato en 2023 al perder la final ante Universitario.

“Barcos no es ídolo de Alianza Lima”

Por otro lado, Reimond Manco fue consultado si el ‘Pirata’ es ídolo en el club ‘íntimo’ y tuvo una contundente respuesta. El peruano criticó a sus compatriotas y comparó al delantero de 39 años con figuras de años anteriores.

“Olvídate de eso, no porque sea Hernán Barcos, ese es el problema que tenemos en el Perú, viene un extranjero juega dos o tres años, sale goleador y es ídolo. No es así, para ser ídolo, tienes que marcar una historia como Cueto (César), Cubillas (Teófilo) o ‘Perico’ León”, expresó.

El exseleccionado nacional señaló que debería de pasar para que el argentino sea reconocido con esa distinción en La Victoria. “Si juega el próximo año, vuelve a repetir la historia, un par de añitos más, no necesariamente como futbolista, si se queda como directivo y hace crecer a la institución, se le puede considerar”.

El ahora también youtuber opinó del tatuaje del escudo de Alianza del experimentado deportista. “Hay mucha gente que puede pensar que es vende humo u otros lo pueden amar. Al final de cuentas es su cuerpo y es decisión de él. Me dio risa de verdad”.

Hernán Barcos volvió a ser el goleador de Alianza Lima por segunda vez consecutiva.

Carlos Zambrano no seguirá en Alianza Lima

El equipo ‘íntimo’ arrancó su pretemporada bajo la dirección del técnico Alejandro Restrepo el lunes 11 de diciembre pasado con los respectivos exámenes médicos en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva. Y el que brilló por su ausencia fue Carlos Zambrano.

El ‘Kaiser’, pese a tener contrato vigente por todo el 2024, no estaría en los planes de la directiva aliancista y se busca resolver su vínculo, pues no tuvo una buena campaña en este año producto de sus lesiones y actuaciones afuera de las canchas. Prueba de ello, se mantiene entrenando con un personal trainer.

Los ‘blanquiazules’, por el momento, ya concretaron la llegada de dos centrales para cubrir el lugar del ‘León’. Se incorporaron Renzo Garcés, procedente de la Universidad César Vallejo, y el panameño Jiovany Ramos, quien salió campeón con Deportivo Táchira en Venezuela.