Pronóstico económico 2024: crecimiento limitado y llamado a la acción

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer compra productos en el mercado central de Lima, en Lima, Perú. 8 de mayo de 2020. REUTERS/Sebastián Castañeda

Actualmente, la economía del país es impulsada por el consumo per se. El ámbito de comercios y servicios todavía tiene dinamismo, pero no sabemos hasta cuándo va a durar esta forma de sostener al país, si es que el gobierno no facilita proyectos que resuelvan los problemas en los sectores más importantes, como la minería, la pesca y la agroindustria, por ejemplo.

Te puede interesar: PBI de Perú sufriría caída histórica a -0,6 % este 2023: la peor cifra desde 1998

A ello se suman componentes externos como el Fenómeno El Niño, que afecta las actividades más importantes, como la pesca y la logística de este sector, incluido el transporte, por ejemplo; es allí donde vemos un encarecimiento de los precios.

¿Qué vemos para el 2024? Vemos un escaso crecimiento y eso es preocupante para muchos sectores. Es por ello que el gobierno es el encargado de dar un impulso y dinamismo importante a la economía del país. Aquí no solo debemos esperar la participación del Ministerio de Economía y del Banco Central de Reserva, sino de todos los demás agentes económicos: salud, turismo, cultura, educación, etc.

Te puede interesar: Consumo en Perú registró noveno mes a la baja: familias peruanas gastan menos en Entretenimiento

Debemos tomar en cuenta que nos estamos desenvolviendo en medio de una economía que trae consigo choques externos que antes no teníamos, como el Fenómeno El Niño, el conflicto en Europa y ahora la guerra en Medio Oriente, todo esto en el contexto de una economía global en crisis que debe ser destrabada por el mismo gobierno.

La única fórmula secreta para crecer económicamente es generar confianza, inversión y empleo. Eso es lo que necesita el empresario para empezar a recomponerse y dinamizar la economía en un contexto similar al de 2022.

Te puede interesar: PBI registra nueva caída: economía peruana obtuvo resultados negativos en ocho de 10 meses en 2023

No olvidemos que, si bien existe una crisis latente, también contamos con una inflación controlada gracias al Banco Central de Reserva, que redujo el porcentaje de interés que cobran los bancos al otorgar un crédito, lo que está ayudando a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, la sensación de precios altos continúa.

Falta poco para el 2024, que se vislumbra aún desconcertante, por lo que es momento de poner en marcha la economía y generar un gobierno que inspire confianza para que los temas de inversión prosperen y esto se pueda sostener en el tiempo.