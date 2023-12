Paolo Guerrero, enfurecido, denunció ‘boicot’ contra la selección peruana: “Hay gente que no quiere vernos en el Mundial”

Paolo Guerrero se mostró enojado y denunció 'boicot' para que la selección peruana no vaya al Mundial ante mar de críticas. - créditos: Getty Images

Estas semanas han sido bastante movidas en las instalaciones de la Videna. Y es que el asunto del nuevo técnico todavía no está cerrado, pese a que sea más que un hecho de que Jorge Fossati es el elegido. La última posición de la selección peruana obliga a que cada decisión que se tome sea pensando en las consecuencias que tendrá de cara a una clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Las críticas han abundado sobre Juan Reynoso y también sobre los jugadores. En ese sentido, Paolo Guerrero se mostró enfurecido y denunció ‘boicot’ para que el equipo no vaya a la cita mundialista.

A través de una entrevista que brindó para el diario El Comercio, el ‘Depredador’ fue consultado por Luis Carrillo Pinto acerca de si luego de haber perdido la esencia de la escuadra nacional con el ‘Cabezón’, se volverá a jugar como se logró con Ricardo Gareca y respondió de manera contundente.

“Voy a hablar en términos generales, pero creo que en el Perú no estamos haciendo las cosas bien en todo sentido. Empezando por la prensa que no analiza los partidos correctamente. He escuchado que dicen ‘el equipo no corre’, ¿acaso han medido eso? No veo una crítica constructiva hacia la selección”, comentó en primera instancia.

La selección peruana se encuentra en el fondo de las Eliminatorias 2026. - créditos: Getty Images

Ahí fue cuando el experimentado delantero acusó a los medios de prensa de no estar en sintonía con la ‘blanquirroja’ y que no desean que acuda a los Mundiales, algo que pidió que se subsane pensando en el futuro.

“No me queda duda que hay mucha gente que apoya a la selección. Pero también creo que en el Perú hay mucha envidia y hay gente que quizás no quiere que la selección siga teniendo éxito y vaya a los mundiales. Quizás hay gente que nunca jugó al fútbol y de repente fue lo que siempre quisieron y por eso ahora critican. Hay mucho por cambiar en el país, pero debe hacerse de raíz”, precisó.

Otra crítica de Paolo Guerrero a la prensa

No es la primera vez que Paolo Guerrero se enfurece con la prensa. Luego de la derrota ante Argentina en Lima, cuando el atacante de 39 años estaba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, varios periodistas le consultaron por el momento del combinado patrio y no dudó en soltar todo su malestar.

“Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, nunca han pisado una bola. ¿A quién le han ganado?, ¿cuándo han jugado?, ¿cuándo han pisado una cancha de fútbol?, ¿han metido un gol? Que me digan en la cara todo lo que piensan, principalmente ese tal (Eddie) Fleischman”, exclamó.

El delantero nacional no se quedó callado y arremetió contra las personas que critican a la selección peruana.

De la misma manera, Sergio Peña también se molestó con los hinchas y la prensa de las críticas y aseguró que “es un tema que me tiene harto. Hay exjugadores y exjugadores, que venga Claudio (Pizarro) es diferente a que venga, no voy a decir nombres, pero hay jugadores que están hablando cuando en su momento no llegaron ni siquiera al repechaje”.

Recambio generacional

Por otro lado, Paolo Guerrero valoró la aparición de jugadores jóvenes en la selección peruana, pero al mismo tiempo pidió que no se les cargue con muchas tareas, que de eso se encargan los más experimentados. “Han salido buenos jugadores, pero les estamos dando la responsabilidad que cambien el trámite de los partidos y a su corta edad aún se tienen que preparar para eso”, dijo.

De hecho, de los nuevos rostros que han aparecido están Piero Quispe, Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, Bryan Reyna y otros más apuntan a ser los que lideren al equipo en un futuro.

Paolo Guerrero en un entrenamiento de la selección peruana con Piero Quispe. - créditos: FPF

¿Posibilidad de clasificar al Mundial?

Para finalizar, el actual futbolista de LDU de Quito confesó que las chances de acceder a la Copa del Mundo 2026 están intactas por los cupos disponibles y por lo que aún falta por disputarse. “Más aún si ahora hay seis cupos y medio… Mientras aún existan posibilidades no podemos de dejar de seguir luchando. No podemos bajar los brazos”, acotó.