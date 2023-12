Jonathan Maicelo confiesa que perdió un hijo con Samantha Batallanos: “Fue traumático”

Jonathan Maicelo confiesa que perdió un hijo con Samantha Batallanos: “Me sigue afectando” | Panamericana

Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos han acaparado portadas luego de que la modelo denunciara a su expareja por agresión física y psicológica, asegurando que esta era la cuarta vez que tenían un conflicto como este. La noticia sorprendió a muchos, pues la joven mostró imágenes en las que se evidenciaban los golpes que le propinó su expareja, pero él mantenía su silencio.

Es así que el proceso se encuentra en el área legal y poco a poco se verá qué acciones determina la justicia sobre el boxeador. Mientras tanto, el deportista sorprendió al aparecer en el programa de Lady Guillén, el mismo que eligió para romper su silencio y contar su versión de los hechos.

En medio de sus declaraciones, Jonathan Maicelo hizo una revelación que muchos no se esperaban. El deportista comentó que tuvo una pérdida de un hijo junto a su ahora expareja Samantha Batallanos. Incluso, aclaró que esta pérdida no fue por alguna agresión, sino que se dio de forma natural.

“Eso de nuestro hijo que perdimos es un tema aparte. Ella nunca antes se había embarazado. Ambos sufrimos mucho y esa etapa fue bastante traumática para nosotros. Pero no tiene nada que ver con tema de agresiones, solo lo perdió”, expresó en la entrevista.

Jonathan Maicelo revela que perdió un hijo de Samantha Batallanos.

Comentó que en la época en la que la modelo se embarazó, ambos se encontraban muy bien como pareja, pero resaltó que había ocasiones en que todo era muy complicado. “Justamente en esa época todos estábamos tranquilos. Es como que había temporadas que le daba los arranques, bastantes temporadas, pero en esa temporada estábamos demasiado bien”, agregó sobre el tema.

Finalmente, aseguró que es un tema delicado para él. Aunque no detalló la época en la que esto sucedió, aseguró que le sigue afectando y que extraña también a Samantha. Pese a ello, asegura que no volvería a tener un romance con ella. “Me afecto bastante y me sigue afectando, no me puedo quitar eso de un día para otro, incluso me afecta no estar con ella todavía. Sí, la amo, pero creo que sería un loco de volver con ella, estaría loco”, finalizó sobre el tema.

Samantha Batallanos discriminó racialmente a Jonathan Maicelo, según él cuenta. | Composición/captura Panamericana TV/difusión

Jonathan Maicelo niega haber golpeado a Samantha Batallanos

Cuando dio su descargo por la agresión a Samantha Batallanos, Jonathan Maicelo negó haberla golpeado e incluso aseguró que fue la modelo quien lo agredía físicamente y él lo único que hacía era defenderse. Sin embargo, una de las declaraciones más sorprendentes fue cuando aseguraba que no había evidencia del golpe y que la joven solo tenía ‘un pequeño arañón’.

“Ella asegura que le metí un puñete en el ojo, pero vimos las pruebas físicas y solo tiene un pequeño arañón que posiblemente haya sido al evitar ser golpeado y arañado”, comentó a Lady Guillén.

Por otro lado, calificó a esta violencia como maquillaje, pues el deportista mencionó que su expareja lo golpeaba por más de 10 minutos. “Tú sabes muy bien lo que es maquillaje. Eso es maquillaje. Ahí se ve un pequeño raspón, pero que se habría hecho al evitar ser golpeado (...) Estamos hablando de 10 a 15 minutos de evitar que ella me golpeara”, agregó.

Jonathan Maicelo desmiente a Samantha Batallanos y asegura que se maquilló para fingir agresión. | Panamericana TV

Finalmente, se escudó al decir que cuando la exMiss Grand Perú se presentó en el espacio de Magaly Medina, no presentó ningún golpe y que si él la hubiera agredido, se hubiera quedado en evidencia. “Ella salió en Magaly y no presentó ningún hematoma. Un golpe mío sí deja una secuela significativa (...) Ella tiene la piel superdelicada, que se la cuida”, indicó.