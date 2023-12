Samantha Batallanos olvida a Jonathan Maicelo y es vista besando apasionadamente a otro hombre

Magaly TV La Firme: Ale Fuller y Renato Rossini Jr. pasan la noche juntos y Samantha Batallanos besa a misterioso hombre | Magaly TV La Firme

Tras denunciar a Jonathan Maicelo por agresión física y confirmar su separación, Samantha Batallanos ha dado nuevamente qué hablar al ser grabada besando a un misterioso hombre en una fiesta. La joven es la protagonista del nuevo ampay de ‘Magaly TV La Firme’, que fue lanzado este lunes 18 de diciembre.

El programa mostró en el avance a la ex Miss Perú en situaciones comprometedoras con esta persona. Según el informe, ella “chapa con misterioso galán” en el balcón de un local durante la noche.

La nueva pareja no se percató de la presencia de ‘urracos’ y continuó haciendo lo mismo en distintos espacios del lugar. Lo más sorprendente fue la reacción de la propia influencer peruana al ver el ampay en vivo.

¿Con quién besa Samantha Batallanos? La modelo fue vista con un desconocido.

Así fue la reacción de Samantha Batallanos a ampay

Samantha Batallanos estaba siendo entrevistada por el programa ‘Todo se Filtra’, que conduce Samuel Suárez en Panamericana Televisión. La joven hablaba de las declaraciones de Jonathan Maicelo, acusándola de haber fingido el hecho de violencia, cuando de manera abrupta el presentador la interrumpió.

Le pusieron las imágenes en pantalla y, lejos de negar y explicar qué sucedió, se mostró aparentemente nerviosa y avergonzada. “Prefiero hablarlo más adelante. No veo ningún beso”, dijo al inicio.

Luego, se jactó de declarar cuando el reportaje se emita por completo, para que saque sus conclusiones. “Prefiero hablar de eso, luego. Primero que salga (el informe completo) y de ahí les explico con cariño lo que pasó”, agregó la modelo.

La reacción de Samantha Batallanos a su ampay.

¿Samantha Batallanos inventó agresión a Maicelo?

La modelo Samantha Batallanos denunció al boxeador Jonathan Maicelo por violencia física y psicológica, un caso que ha resonado ampliamente en los medios y en redes sociales. El incidente cobró notoriedad cuando la joven exhibió fotografías con moretones en su rostro en el programa de Magaly Medina

En respuesta, Maicelo acudió al programa ‘Dilo Fuerte’, presentado por Lady Guillén, para refutar las acusaciones, alegando que se trataba de una farsa y admitiendo solo haber tenido un intercambio de agresión verbal.

Jonathan Maicelo y el momento que se entera de que Samantha Batallanos le abrirá una nueva denuncia por difamación.

En la entrevista, reconoció que la relación con la exparticipante de Miss Perú era tóxica, y se defendió diciendo que solo respondió a insultos y provocaciones. “Ella asegura que le metí un puñete en el ojo, pero vimos las pruebas físicas y solo tiene un pequeño arañón que posiblemente haya sido al evitar ser golpeado y arañado”, manifestó.

“Eso es maquillaje. Ahí se ve un pequeño raspón, pero que se habría hecho al evitar ser golpeado (...) Estamos hablando de 10 a 15 minutos de evitar que ella me golpeara”, agregó el boxeador.

Samantha Batallanos perdió un hijo de Jonathan Maicelo

En una entrevista realizada por Magaly Medina el 12 de diciembre, la ex reina de belleza detalló haber sufrido agresiones en repetidas ocasiones, las cuales incluían estrangulamiento y humillaciones delante de los empleados del deportista.

Jonathan Maicelo responde a las acusaciones de Samantha Batallanos.

Samantha Batallanos añadió a su denuncia acusaciones de violencia patrimonial, al afirmar que Maicelo retiene su DNI y objetos personales valiosos. La historia de abuso comenzó con un primer acto de violencia originado por celos, comentó.

La modelo reconoció haber estado cegada por su relación, justificando las acciones como una protección malentendida. Adicionalmente, la modelo confirmó los rumores previamente difundidos por la ‘Urraca’ acerca de una salida de emergencia de una clínica en el mes de junio.

Samantha Batallanos admite que estuvo embarazada de Jonathan Maicelo.

“¿Tú, tuviste una pérdida, un aborto durante tu relación con él?, eso fue provocado por golpes, fue debido a violencia?”, le preguntó la conductora.

La influencer respondió afirmativamente, pero aclaró que no fue por producto de la violencia. “No, no eso no tiene nada que ver, fue una pérdida y ya, pero no fue a raíz de ningún golpe provocado”, dijo.