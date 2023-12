Nicola Porcella deja micrófono abierto y regaña a su hijo al aire en Teletón México

Nicola Porcella deja su micrófono abierto en plena transmisión en vivo de la Teletón México 2023 | TikTok/@teamagusf

El modelo peruano Nicola Porcella formó parte de la última edición del Teletón México, evento solidario que busca recaudar 410,473, 714 pesos para poner en marcha los centros de rehabilitación e inclusión infantil recién construidos en el puerto de Mazatlán, Sinaloa y Guerrero; además de ayudar a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco.

Te puede interesar: Nicola Porcella se pronuncia por supuestas indisciplinas en México: “Las cosas que han salido son mentira”

Bajo la conducción de Marco Antonio Regil, Galilea Montijo, Héctor Sandarti y Mariano Osorio, entre otras celebridades, la transmisión inició el sábado 16 de diciembre en el foro 2 de Televisa Chapultepec, donde diversos artistas se unieron para dar su granito de arena y para invitar a lo usuarios a donar a los más necesitados.

El Teletón México 2023 también contó con la participación de las figuras principales de ‘La Casa de los Famosos’, entre ellos Nicola Porcella y Wendy Guevara. Ambos compartieron con el público diversas anécdotas que vivieron durante su participación en el reality, a través de una emisión en vivo en el canal de YouTube del evento.

Wendy Guevara y Nicola Porcella, el primer y segundo puesto de 'La Casa de los Famosos', en el Teletón México 2023. Instagram/@talia_riveraa

Nicola Porcella dejó su micrófono abierto

El excompetidor de ‘Esto es Guerra’ dejó la entrevista por unos instantes para hablar por teléfono con su hijo Adriano. Sin saber que su micrófono seguía encendido, Nicola Porcella comenzó a regañar a su primogénito, quien aparentemente había hecho una travesura en casa.

“Me llaman y estoy todo preocupado. Ya, por favor, hijo. No te estoy gritando, te estoy diciendo que no hagas esas cosas, que no juegues así porque puede pasar un accidente. Puede ser muy peligroso, por favor. ¿Ya? Te lo pido, por favor. Gracias hijito, juega tranquilo. No asustes a nadie. Te amo mucho, ¿ya? Chau, mi amor, te amo. Haz lo que quieras, pon la casa de cabeza si quieres, es tu casa”, se escucha.

La reacción de Nicolla Porcella fue aplaudida por los usuarios en las redes sociales. “¿Hasta que edad uno puede solicitar ser adoptada?”, preguntó una internauta.

Nicola Porcella junto a su hijo Adriano Porcella, de 11 años. Ambos viven en México. Instagram/@nicolaporcella12

Nicola Porcella es padre de un único hijo, llamado Adriano Porcella. El menor es fruto del fallido romance entre el modelo peruano con Francesca Lazo, comunicadora y maquilladora profesional. La pareja se conoció en una discoteca gracias a unos amigos en común y estuvieron dos años juntos. Su relación terminó poco después que Nicola sea vinculado sentimentalmente con Angie Arizaga.

Teletón México llegó a la meta

El Teletón 2023 concluyó con éxito tras una maratónica jornada de 17 horas de transmisión continua, alcanzando su meta financiera al recaudar un total de 410,473,714 pesos. El Parque Bicentenario de la Ciudad de México fue testigo del emotivo cierre de este evento de alcance nacional, que contó con la participación del reconocido cantante Diego Torres.

Tras 17 horas ininterrumpidas de transmisión, este año el Teletón recaudó 415,119, 436 millones de pesos, cantidad que permitirá construir centros en Guerrero y Sinaloa. (Crédito: @teletonmexico, X)

¿Qué pasó entre Nicola Porcella y Domelipa?

El modelo peruano Nicola Porcella y la influencer mexicana Domelipa protagonizaron un incómodo momento, pues los amigos de la creadora de contenido menospreciaron al ‘Novio de México’ por su número de seguidores. “Vayan a terapia, chicas”, comentó un acompañante de Domelipa al ver que las fans del exchico reality empezaron a defenderlo.

Te puede interesar: Nicola Porcella pelea con Domelipa porque amigos de la influencer insultaron a sus seguidoras I VIDEO

Rápidamente, Nicola Porcella sacó cara por sus fanáticas: “Trátenlas bien, por eso ustedes están pidiendo plata y yo no digo nada. No las traten mal, ustedes están pidiendo plata. El que gana, gana. Ya dénle, dénle para que no hablen más. Ustedes las trataron mal. Adiós. Con todo lo que han dicho, olvídense. Ustedes hablaron y esto está grabado, nos vemos otro día, están locos”.