Yaco Eskenazi rompe en llanto al recibir sorpresa por su cumpleaños: “Este año he renacido”

Yaco Eskenazi cumplió 44 años de vida el pasado jueves 14 de diciembre. Por este motivo, el programa en el que trabaja decidió darle una pequeña sorpresa. Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros fueron los encargados de dedicarle unas emotivas palabras, además de entregarle un pequeño presente.

Luego de escuchar las palabras de sus compañeros de ‘Estás en Todas’, el exchico reality decidió pronunciarse. Para empezar, le agradeció a su esposa por estar a su lado en todo momento, pues sus sentimientos hacia ella no dejan de crecer pese a los años que tienen juntos.

“Con Natalie el amor desde el primer día nunca paró de crecer y no para de crecer hasta ahora. Todos los días me enamoro de mi esposa, todos los días descubro cosas de Nati que hacen que me enamore más y que diga ‘qué suerte tengo que me haya escogido como su compañero de vida...’”, dijo.

Yaco Eskenazi lloró en 'Estás en Todas'. (Foto: Captura de América TV)

Asimismo, Yaco Eskenazi precisó que sin la educación que recibió por parte de su madre no sería el hombre que es ahora, por lo que también la mencionó en el programa. En ese sentido, afirmó que este cumpleaños lo sentía totalmente diferente al que vivió el año pasado, por lo que no pudo evitar quebrarse.

“Yo no siento que haya cumplido 44 años, este año he renacido, mi vida ha cambiado mucho, el año pasado... fue un año muy difícil y... todo pasa...”, indicó con lágrimas en los ojos. De inmediato, Natalie Vértiz lo interrumpió para consolarlo en ese momento.

“Bueno mi amor, ya todo lo hemos superado y solo me queda decirte gracias, me encanta celebrar tu vida, la de nuestra familia, de todo lo que hemos construido juntos y solo me queda agradecerte por ser el hombre que necesito, el hombre que necesitan tus hijos”, dijo la conductora.

Yaco Eskenazi tuvo una lujosa fiesta de cumpleaños

Yaco Eskenazi decidió hacer un gran evento por cumpleaños número 44. De acuerdo con un reportaje emitido por ‘Magaly TV La Firme’, el conductor de televisión contó con exclusivas marcas para que se encargaran del buffet, decoraciones, fotografías instantáneas y música en vivo.

En esta celebración no solo estuvieron amigos cercanos del exchico reality, también llegaron diferentes figuras del mundo del espectáculo, como Ethel Pozo, Jefferson Farfán, el ‘Gato’ Cuba, Ale Venturo, entre otros artistas.

Cabe precisar que la fiesta se realizó en un jardín con decoraciones llenas de luces, pista de baile, bar con bebidas personalizadas en honor al cumpleañero y una gran torta de dos pisos. Además, contó con DJ, mesas y sillas para todos los invitados, un gran número de snacks, parrillas, fuentes de comida y catering.

Asimismo, recibió un cariñoso mensaje de su esposa Natalie Vértiz. “Mi rey cumpleañero, mi alma gemela y mi compañero de vida, el hombre que elegí como padre de mis hijos, wow ¡te amo tanto Yaco! Mi Jacobo, mi Grinch real pero como dice el cuento, con el corazón más noble del mundo, ese corazón que solo conocemos los que estamos cerca de ti”, escribió la ex Miss Perú.