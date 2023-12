El presidente de Argentina, Javier Milei, en una fotografía de archivo. EFE/Tomás Cuesta/Pool

Reconozco, y no por razones de origen necesariamente, que estoy con una alta dosis de Milei por estos días.

Lo vimos crecer a cada minuto de su campaña presidencial como al más exitoso de los productos y, debo decir, que eso me llenó de genuino asombro. De pocos años de economista disparatado dentro de un panel de TV a presidente. ¡Una locura! Y lo es más aún si lo elige el 56 % de un país, siendo justo el que, frente a la competencia y muy excepcionalmente, se dedica a decir sin disfraces… la verdad.

Me pregunto ¿cuántas veces me pasó eso en mis largos años de publicista? Y me temo que no tantas como hubiera querido. Por mí, por mis colegas, por mis clientes o por mi competencia; sí, a veces, quizá no mentí, pero dejé de decir.

Me pregunto, ¿dejar de decir es acaso mentir?

Apalancarnos en una verdad que genere posicionamiento, valor de marca, engagement y centrarnos solo en ella, ¿está mal?

Y sigo cuestionándome: vestir, maquillar, “poner bonito”, ¿es disfrazar?

En publicidad, los helados son de papa para que no se derritan con las luces del estudio y los líquidos oscuros se mezclan con agua para que fotográficamente se vean mejor. Eso también es parte de nuestro trabajo. TAMBIÉN. Y no es mentir.

¿Agrandamos? Sí. ¿Exageramos? A veces. ¿Sobrevaloramos? Quizá. ¿Quién sabe si no termina siendo un defecto profesional?

¿A quién de mis colegas no les ha dicho alguna vez cuándo se mandaron con un “floro” exagerado “publicista tenías que ser”?

¡Javier Gerardo Milei se mandó con todo! ¡Ojo! Tiene publicistas. No anda solo por el mundo diciendo “lo que se le canta”. Para bien o para mal, detrás de todo lo que dice hay un comunicador y ahora está jugándosela con “su producto”, como debe ser y sin mentir.