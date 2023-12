Pablo Sabbag le hizo inesperada apuesta a gerente deportivo de Alianza Lima: “No me verás en ninguna discoteca”

Pablo Sabbag le hizo inesperada apuesta a gerente deportivo de Alianza Lima para quedarse en el club.

Alianza Lima no terminó la temporada pasada como quería. Perdió la final ante su clásico rival, Universitario, y dejó escapar el tan ansiado tricampeonato. Por esa razón, en La Victoria, tomaron drásticas decisiones como la salida del técnico Mauricio Larriera y muchos futbolistas.

Te puede interesar: Pablo Sabbag continuará en Alianza Lima el 2024: conoce el acuerdo que pactaron con La Equidad

Uno de los apuntados para no seguir en el conjunto ‘blanquiazul’ fue Pablo Sabbag. El delantero tuvo un sobresaliente primer semestre; no obstante, las lesiones no le permitieron seguir con el mismo nivel en el Torneo Clausura. Además, se vio involucrado en polémicas extradeportivas.

Todo hacía indicar que el club ‘íntimo’ no iba a extender el préstamo del colombia de La Equidad para el 2024. Finalmente, ocurrió todo lo contrario. Se pidió su cesión por una campaña más y formará parte de la plantilla de Alejandro Restrepo para la próxima edición de la Liga 1 y Copa Libertadores.

Te puede interesar: Pablo Sabbag jugará por Siria la Copa de Asia y estará ausente en Alianza Lima por tiempo prolongado

El popular ‘Jeque’, en una reciente entrevista con Liga 1 Max Radio, contó lo que vivió previo a concretarse su renovación. “Cuando no se cumple el objetivo de ser campeón, todo el mundo entra en duda, viste que hubo bastante cambios, algunos compañeros salieron, el cuerpo técnico también, al final no sabía si iba a seguir”.

En seguida, develó su conversación con el nuevo entrenador y gerente deportivo de Alianza Lima. “El profe (Alejandro Restrepo) y Bruno (Marioni) hablaron conmigo, me dijeron que querían contar conmigo, que confiaban mucho en mí, por el tema de las lesiones tuve un semestre y un cierre complicado, pero que ellos creían en mí”.

Te puede interesar: Pablo Sabbag reconoció error y pidió perdón por asistir a fiesta organizada por Carlos Zambrano

Incluso, Sabbag señaló que le hizo una inesperada apuesta a Marioni. “Le dije ‘Bruno podemos hacer una apuesta desde ya, el que pierde paga una cena, que no me vas a encontrar en ninguna discoteca en Lima, de hecho no he ido a ninguna desde que estoy en Lima, puedes estar tranquilo y te doy mi palabra que soy profesional’”.

Bruno Marioni es un exfutbolista que se desempeñó como delantero y que tiempo después ejerció como entrenador de fútbol - Créditos: Alianza Lima.

Su convocatoria a Siria

Por otro lado, el atacante de 26 años habló de su sorpresiva incorporación a la selección de Siria. Compartió sus sensaciones por formar parte de dicha escuadra nacional y explicó su relación con el país asiático.

“Eso viene desde hace tres años, se presentó una oportunidad linda de jugar la Copa de Asia, un torneo importantísimo, las Eliminatorias al Mundial también la vamos a jugar completita. Estoy muy feliz porque mi abuelo era sirio, nosotros somos árabes, nací en Colombia pero tenemos la cultura árabe”, declaró.

Eso sí, el jugador de Alianza Lima manifestó que no sabe hablar árabe y que tratará de hablar con sus compañeros mediante el idioma inglés. Un punto a favor suyo es que el estratega es sudamericano. “El técnico es argentino, Héctor Cúper, por ahí va a ser fácil comunicarme con él”.

Pablo Sabbag anunció que jugará por la selección de Siria en la Copa de Asia y eliminatorias para el Mundial 2026 (Instagram).

Sabbag y los delanteros de Alianza Lima

Todo hace indicar que el nacido en Colombia será el ‘nueve’ titular de Alejandro Restrepo, pues el club ‘blanquiazul’ ha decidido utilizar sus cupos de extranjero para reforzar otras posiciones; por ejemplo, la zona defensiva y el mediocampo.

Sin embargo, no la tendrá fácil porque competirá con Hernán Barcos, que a pesar de sus 39 años ha demostrado que sigue vigente. En la temporada pasada, el ‘Pirata’ fue el más influyente del equipo por tercera vez consecutiva gracias a sus 17 goles y 6 asistencias.

El tercer delantero de los ‘victorianos’ sería el joven Juan Pablo Goicochea. El categoría 2005 ya hizo su debut profesional en la temporada pasada de la mano de Guillermo Salas y apunta a sumar más minutos en este 2024. El canterano es un buen prospecto al extremo que es parte de la selección sub 23 regalando muchos años.