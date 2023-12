¿Cuánto puede ganar un influencer en el Perú?

Muchos no saben con exactitud cuál es la dinámica que se maneja trabajando en el mundo digital o cuánto se puede llegar a ganar. (@jorgeramirezpe/Forbes Perú/Canva)

En la actualidad, el panorama de profesiones y oficios ha experimentado cambios, especialmente considerando la incorporación de las redes sociales y la virtualidad en nuestra vida diaria. Estas han revolucionado la forma en que nos comunicamos, interactuamos entre nosotros y, en muchos casos, también han abierto nuevos campos laborales que anteriormente parecían solo una fantasía.

Uno de ellos es ganarse la vida siendo influencer, un oficio que muchas personas, especialmente los más jóvenes, quieren desempeñar en estas épocas y que sigue ganando popularidad.

Sin embargo, no muchos saben con exactitud cuál es la dinámica que se maneja trabajando en el mundo digital o cuánto se puede llegar a ganar. Ante estas interrogantes, el usuario Jorge Ramírez (@jorgeramirezpe) subió un video en su cuenta de TikTok dando algunos alcances sobre la vida como influencer.

¿Cuánto gana un influencer?

Ser influencer es un oficio que muchas personas, especialmente los más jóvenes, quieren desempeñar en estas épocas. (El emprendedor)

El clip de TikTok, titulado “¿Cuánto gana al mes un influencer en Perú?”, empieza con el creador de contenido y CEO de Collabs, Jorge Ramírez, hablando desde su experiencia.

“Me han dicho que tenga bastante cuidado con decir montos, pero tranqui, les diré desde mi experiencia cuánto empecé a cobrar y cuánto subí mi tarifa con el tiempo”, precisa el usuario de la red social, quien detalló que su trabajo lo ha llevado a ser embajador de marcas reconocidas en el mercado pese a que empezó hablando de tecnología. En tal sentido, precisó para los cibernautas cómo fue su primer pago.

“La primera vez que me pagaron por un video publicitario fue $100 por vídeo. Fue una Fintech que me pidió cinco videos, así que le cobré $ 500 dólares. En esa época tenía 80 mil seguidores en TikTok y solo mil seguidores en Instagram”, explicó.

También aseguró que para cobrar ese monto hizo un cálculo con la cantidad de seguidores que tenía en ese momento. “Yo suponía que por cada 1.000 seguidores debía cobrar un dólar. Tenía 80 mil, o sea $80 dólares, que para redondear lo dejé en $100 dólares”, señaló Ramírez.

¿Cómo saber cuánto cobrar como influencer?

Conoce algunos factores para saber cuánto cobrar como influencer. (@jorgeramirezpe)/Canva)

Por otro lado, sostuvo que para definir cuánto cobrar como influencer se debe tomar en cuenta algunos factores. El primero, es el monto base, es decir, lo que se quiere cobrar al mes por hacer contenido. Es aquí donde se define la cantidad de videos que debes hacer al mes para alcanzar dicho monto.

El creador de contenido mencionó que durante la pandemia no había tanta competencia en el rubro informativo en TikTok, lo que le permitió poner una tarifa un poco más elevada, de $200 dólares por video.

El segundo factor que mencionó fue el grabar en una mejor calidad y con mejores contenidos, lo que le permitió subir su tarifa a $300 dólares. También agregó que no trabajó con emprendimientos.

“Nunca trabajé con canjes de emprendimientos. Entiendo y respeto a los emprendimientos, pero yo sentía que si aceptaba uno tenía que aceptar a todos, entonces me enfoqué solo en hacer publicidad a corporativos”, dijo el influencer. Agregó que el último factor fue profesionalizar su contenido, llegando a gastar más de S/40 mil soles en equipos, pasando de cobrar $800 dólares a más de $1000 en 2022.

Pese a esto, explicó que no todos los influencers cobran esa cantidad de dinero; sin embargo, hay algunos puntos que pueden dar valor a una cuenta, como el mantener una buena reputación, evitar los escándalos y crear un estilo propio. “Tú crees que a mí me gustaba cómo me veía en cámara o me sentía la persona más comunicativa del mundo. No. Lo intenté, aprendí y funcionó. Inténtalo”, expresó el creador de contenido a sus seguidores.