Ricardo Gareca se juntó con uno de los técnicos mejor pagados del mundo para conocer cómo trabaja a nivel de club

El 'Tigre' se encuentra en Europa reuniéndose con algunos de los técnicos más destacados del mundo.

Desde su salida de Vélez Sarsfield a inicios de junio, Ricardo Gareca se encuentra sin equipo. No obstante, ofertas no le han faltado y en las últimas semanas su nombre fue mencionado para dirigir a la selección de Chile, que se encuentra buscando técnico desde la destitución de Eduardo Berizzo.

Pese a llevar varios meses sin club, el ‘Tigre’ no ha estado de brazos cruzados sino que comenzó a reunirse con diversos entrenadores de prestigio. Su última experiencia en el ‘Fortín’ fue de un par de meses: obtuvo una victoria, siete empates y cuatro derrotas. Ahora, optó por actualizarse en temas relacionados a su carrera profesional tras ocupar por ocho años el cargo de DT en la selección peruana.

La segunda etapa de Ricardo Gareca como técnico de Vélez Sarsfield duró menos de tres meses.

En este contexto, el ‘Flaco’ tuvo la oportunidad de reunirse nada menos que con Diego Simeone, actual DT de Atlético Madrid y el estratega mejor pagado en Europa, y segundo del mundo, solamente superado por Marcelo Gallardo, quien acaba de fichar por Al-Ittihad de Arabia Saudita.

La noticia fue dada a conocer por el propio ‘Cholo’, quien publicó una foto en la que recibe, junto a su comando técnico, la visita de Gareca en las instalaciones del cuadro ‘colchonero’. En el post de Instagram, el argentino también dedicó palabras de elogio para el exDT de la ‘blanquirroja’: “Gran respeto y admiración. Parte de lo que soy es por haber encontrado a gente como vos, ‘Flaco’ Ricardo Gareca. ¡Gracias!”

Ricardo Gareca junto a Diego Simeone en las instalaciones de Atlético Madrid (Instagram).

¿Con qué técnicos se reunió Ricardo Gareca?

En la reciente entrevista que brindó a los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, Ricardo Gareca reveló que había iniciado una gira de reuniones con técnicos, siendo Marcelo Gallardo uno de los primeros.

“Me junté con (Marcelo) Gallardo porque esta etapa de Vélez, me hizo reflexionar y querer ver un poco todo. A nivel de selección, tengo todo armado, pero a nivel equipo del día a día, luego de ocho años que estuvimos nosotros afuera, por ahí cambia la dinámica, en el jugador, el día a día”, declaró.

El nacido en Buenos Aires también contó que se reunió con Gabriel Milito y Juan Cruz Real. Su objetivo es tener la visión de los entrenadores jóvenes que obtuvieron éxitos en los últimos años:

“También me reuní con Milito. La intención es ver lo que están trabajando, porque está la posibilidad de dirigir una selección o de un club, si quiero retomar o se me presenta la oportunidad de un club, quiero ver como el jugador el día a día, hoy en día. El jugador de experiencia por ahí tiene una manera que no va a cambiar mucho, pero la juventud tiene una dinámica, en eso soy muy inquieto No solamente me junto con gente de mi edad, me gusta saber que piensa el entrenador joven. También me he juntado con Juan Cruz Real, campeón con el América de Cali”, añadió.

Ricardo Gareca se juntó con Marcelo Gallardo antes que asumiera en Al Ittihad de Arabia Saudita (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh).

Adelantó también que se juntaría con el ‘Cholo’ Simeone y anunció que también lo haría con Manuel Pellegrini. Asimismo, confesó que es complicado llegar a otros DTs como Pep Guardiola o Marcelo Bielsa.

“Mi idea es esa, tratar de viajar, quiero juntarme con técnicos brasileños, colombianos, mexicanos e ir a Europa para juntarme por ahí con Manuel Pellegrini, con quien ya me he reunido en otro momento, con el ‘Cholo’ (Simeone), con quien he jugado en Vélez. Guardiola es difícil de llegar, a mi me encantaría juntarme con Bielsa, por ejemplo, he intentado y me respondió, no a mí, sino a un tercero que me dio para tratar. No quise molestar a los técnicos que están trabajando, por eso me junté con Gallardo antes que agarre Arabia, con Milito que se fue de Argentinos Juniors. No quiero molestarlos en estos campeonatos, muchos de los que me interesan están trabajando”, aseguró.