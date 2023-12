Fabrizio Roca reveló que Juan Reynoso influyó positivamente en su carrera y la selección peruana

Fabrizio Roca entrena con la Sub 23 de la selección peruana. Crédito: FPF

La acción continúa en la selección peruana sub 23 y Fabrizio Roca es uno de los grandes protagonistas del grupo. Aunque recientemente no viajó a Colombia para los amistosos del equipo, el delantero del Sport Boys se mantiene enfocado en lograr su objetivo de entrar en la lista final para el Preolímpico Sudamericano del 2024, por lo que personalmente sigue con su preparación en la Videna.

De hecho, el próximo martes 19 de diciembre y el viernes 22, su categoría disputará nuevos encuentros extraoficiales contra el combinado juvenil de Bolivia y Roca estará presente. El atacante de 21 años espera dar muestra de su categoría para empezar a convencer a José ‘Chemo’ del Solar.

“El entrenamiento está siendo fuerte. Acaba de llegar el grupo de Colombia, hoy hemos entrenado el grupo que se quedó. Mañana vamos a seguir entrenando para estar afianzados para el día martes, que hay un nuevo amistoso”, señaló el delantero ‘rosado’ en declaraciones a Radio Ovación.

“Llevo tiempo aquí, me lo he ganado a fuerza de mi trabajo. Creo que es una motivación que tengo día a día para estar en esa lista final (...) Hoy por hoy, estoy comprometido con la selección. Estoy agradecido con el club también que me ha permitido estar acá. Me emociona mucho estar en la última lista”, añadió.

Fabrizio Roca tiene como meta jugar el Preolímpico con la sub 23 de Perú. Crédito: FPF

Hay que recordar que Roca entró en la convocatoria de la selección peruana absoluta para la fecha doble de octubre en las Eliminatorias 2026. Después de lucirse en los entrenamientos de la ‘bicolor’, Juan Reynoso le dio el visto bueno, pero no llegó a debutar oficialmente.

De todas formas, el joven delantero está agradecido con el ‘Cabezón’ -ahora exentrenador de la escuadra nacional-, porque según él mismo dice, aportó en su crecimiento futbolístico. Ahora intentará dar buenas impresiones para el estratega que le reemplace en el banquillo. Hoy por hoy, la llegada de Jorge Fossati es inminente.

“Entrené dos microciclos con el ‘profe’ Juan, me ayudó muchísimo en mi carrera. Ya se venía dando la noticia de que iba a ser retirado de la selección y llegó a buenos términos. Ahora a esperar qué profesor llega para llenarle los ojos y volver a estar en esa lista. Creo que el profe (Fossati) por algo ha salido campeón con la ‘U’. Él ve toda la liga y mi trabajo día a día va a hacer que me convoquen otra vez”, mencionó en las afueras de la Videna.

El objetivo internacional con Sport Boys

Más allá de la selección, Fabrizio Roca también tiene planes importantes a nivel de clubes. Tras su renovación con el Sport Boys, el delantero de 21 años peleará por lograr una clasificación a un torneo internacional en la temporada que se avecina, después que en el 2023 ‘la misilera’ se haya enfocado por evitar el descenso tras malos resultados y resta de puntos en el acumulado.

Fabrizio Roca es la máxima figura juvenil del Sport Boys - Créditos: Liga 1.

“Es un nuevo equipo. Los voy a conocer cuando comience la pretemporada. Conozco al profe y creo que el equipo va por buenas expectativas. La administración ha formado un grupo para pelear un cupo internacional. Nos vamos a ir conociendo para pelear lo que queremos en el año”, aseguró el ariete del conjunto chalaco.

Roca disputó 34 partidos en la presente temporada de la Liga 1, acumulando un total de 1.737 minutos en cancha, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt. En esos encuentros, el delantero del Boys logró celebrar nueve goles y, además, aportó con tres asistencias.