Eddie Fleischman lanzó áspero comentario de Piero Quispe y su eventual fichaje con Pumas

Eddie Fleischman opinó de la posible salida de Piero Quispe al extranjero. (Full Deporte)

Universitario de Deportes podría sufrir su segunda baja significativa a pocos días de iniciar la campaña 2024. Tras confirmarse la salida del cargo del entrenador uruguayo, Jorge Fossati, surgió la posibilidad que el mediocampista y principal jugador de proyección, Piero Quispe, sea transferido a Pumas de México.

Múltiples medios nacionales informaron sobre la noticia; no obstante, hasta el momento, no hubo comunicación oficial de las partes involucradas. El periodista Eddie Fleischman, en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Full Deporte’, opinó sobre la probable partida del futbolista a la Liga MX.

El también conductor de Willax Deportes comenzó poniendo enfásis en que ningún club del ‘Viejo Continente’ tuvo el interés concreto por el habilodoso ‘10′ y que la mejor opción es emigrar lo más antes posible. “Nadie preguntó por él en Europa. Si es Universitario o Pumas, a ojos cerrados se tiene que ir a México. Es un club más importante, más competitivo, mejor liga, futuro económico prometedor, un primer paso para ver si puede crecer”.

En seguida, explicó que el canterano de la ‘U’ tiene tres caminos en el fútbol ‘azteca’: “Seguir creciendo, estancarse o disminuir su nivel”. Pero, todo dependerá de él y espera que pueda consolidarse con la camiseta ‘auriazul’ pensando en la selección peruana. Además, mandó una contundente advertencia en caso no consiga el éxito.

“Para que realmente hablemos de un futuro crack, fundamental en la selección, que sea el sustituto de Christian Cueva, tiene que destacar en México, no puede ser uno más. No puede ser un eterno suplente o llegar para luego ser prestado a un equipo menor. Que la rompa, que sea el mejor, que sea figura, pero si no logra ni siquiera ser titular, que no se diga que el técnico no le da la oportunidad”, expresó.

Por último, Fleischman resaltó las falencias que Piero Quispe deberá mejorar para brillar en el extranjero. “Sigo pensando que tiene algunas carencias en el aspecto físico, en la pegada al arco, en la falta de pase gol, asistencias tiene pocas, hay que ver si con lo que va, alcanza. Tengo mis dudas”.

Piero Quispe está nominado a mejor futbolista de la Liga 1 2023.

Su contrato con Universitario

Lo último que se conoció sobre Piero Quispe es que la ‘U’ no había recibido ninguna oferta formal. Así lo confirmó el gerente deportivo Manuel Barreto ayer jueves 14 de diciembre en una entrevista en el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP. No obstante, el agente Morris Pagniello compartió la noticia de que el volante emigrará al extranjero a través de su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que el integrante de la selección peruana tiene contrato vigente con Universitario hasta finales del 2025, por lo que Pumas u otro club que quiera contar con sus servicios deberá negociar con la institución, ya sea una venta o un préstamo con opción a compra. Lo más probable es que en las próximas horas se pronuncien desde tienda ‘merengue’.

Los ‘estudiantiles’ arrancarán su pretemporada este lunes 18 de diciembre en las instalaciones de su complejo deportivo ubicado en Lurin, Campo Mar, con los exámenes médicos respectivos. Jorge Araujo y Piero Alva, técnicos de la reserva y divisiones menores, estarán cargo de los entrenamientos por la partida del uruguayo Jorge Fossati.

Morris Pagniello, agente que se reunió con Piero Quispe y su representante en Europa, publicó la noticia sobre la partida del peruano al extranjero.

¿Cuánto vale Piero Quispe?

El categoría 2001 cerró una gran temporada consiguiendo el título de la Liga 1 y haciendo su debut en la selección peruana. Por esa razón, su valor en el mercado creció considerablemente. De acuerdo a la destacada plataforma Transfermarkt, su pase bordea los 1.3 millones de euros, convirtiéndose en el mejor cotizado de Universitario y el tercero del campeonato nacional.