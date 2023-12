Rodrigo González advierte que Jonathan Maicelo tiene un arma de fuego: “Este sujeto representa una amenaza”. | Amor y Fuego.

Jonathan Maicelo se encuentra en medio de un nuevo escándalo. El boxeador ha sido denunciado por Samantha Batallanos, quien aseguró que su expareja la agredió física y psicológicamente. La modelo presentó sus pruebas en el programa ‘Magaly TV La Firme’, además de acudir a la comisaría de San Isidro para dejar constancia de los hechos.

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, también se pronunció sobre este hecho de violencia, cuestionando duramente al deportista, indicando que no era la primera vez que protagonizaba este tipo de eventos.

“Maicelo no es de las personas más queridas del país. Qué tendrá que pasar por su cabeza para pensar que una pareja tiene que aguantarlo, soportarlo (...) Este nivel de violencia, narcisismo, no para de ser violencia con la prensa, con el público y ahora con su pareja”, manifestó.

Samantha Batallanos habla de su extraña relación financiera con Jonathan Maicelo. | Composición/Captura ATV/Andina

En ese sentido, el conductor de televisión aseguró que la persona que realmente ama no golpea. “El amor jamás hiere, golpea y te causa ese dolor”, dijo en referencia a Samantha Batallanos, quien sostuvo que llegó a enamorarse del boxeador.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ advirtió que Jonathan Maicelo tiene un arma de fuego en su poder, por lo que pidió la intervención de las autoridades, para que lo investiguen, y es que en algún momento puede provocar alguna tragedia, tomando en cuenta su historial de violencia.

“Este sujeto representa una amenaza para una mujer y para cualquier persona. Esto hay que plantearlo, este sujeto anda armado, tiene un arma en su poder ¿Cómo llegó a tener este permiso?”, sostuvo.

Samantha Batallanos amplia denuncia contra Jonathan Maicelo por violencia patrimonial. (Composición: Infobae)

Samantha Batallanos cuenta por qué Jonathan Maicelo la golpeó

Samantha Batallanos decidió contar la verdad detrás el hecho de violencia en el que se encuentra involucrado Jonathan Maicelo. De acuerdo a la modelo, el boxeador la empezó a agredir porque ella se negó a grabar una historia de Instagram para su restaurante.

La exreina de belleza explicó que ella se negó a hacerlo porque el deportista no se lo pidió como un favor, sino que prácticamente se lo exigió de manera déspota. “Esta última vez no hubo razón alguna, no quise hacer una historia para su restaurante, no quería hacerlo, me negué porque primero me lo pidió de una manera tosca, no fue “mi amor, por favor, ayúdame” que es distinto”, manifestó.

Asimismo, mostró el video en el que se puede observar a un enfurecido Jonathan Maicelo, quien empieza a insultarla y decir que ella no le quiso ayudar pese a que le escribió por WhatsApp.

Magaly TV La Firme En vivo

“Me llega al pinc... tu la cagaste. Te pedí un favor y tu no me hiciste caso, te escribí varias veces, te mandaba signos de exclamación para que lo veas. Tuve que llamarte, para qué te tengo que llamar si te estoy escribiendo”, se le escucha decir.

Sin embargo, esa no sería la única vez que fue agredida por el boxeador, según contó, ya lo había hecho dentro de su restaurante, frente a sus empleadas, esto debido a que se puso celoso de uno de sus trabajadores del gimnasio.