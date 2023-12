Ivana Yturbe sorprende al hablar sobre Onelia Molina, la actual pareja de Mario Irivarren: “Que les vaya súper bien”. | América Espectáculos.

Ivana Yturbe decidió alejarse de la televisión para cumplir uno de sus más grandes sueños: convertirse en madre. La modelo se casó con Beto da Silva y formó su propia familia, alejándose de manera definitiva de los realities de competencia.

Sin embargo, al haber pertenecido durante varios años al mundo de la televisión, cada cierto tiempo reaparece en diferentes programas. En esta ocasión, la influencer asistió al espacio de ‘Mande quien mande’, donde tuvo la oportunidad de reunirse con Onelia Molina.

Lo curioso de este encuentro es que Ivana Yturbe es la expareja de Mario Irivarren, mientras que la modelo arequipeña es la actual pareja del integrante de ‘Esto es Guerra’.

Onelia Molina habla de su romance con Mario Irivarren.

Tras verse cara a cara, el programa ‘América Espectáculos’ le consultó a la influencer si es que conocía a la chica reality, a lo que ella respondió de manera afirmativa. De acuerdo a sus declaraciones, la conoce porque siempre que puede mira el programa.

“(¿A Onelia la conocías?) Sí, claro, a todas las chicas, de vez en cuando mi corazoncito aún prende y ve EEG cuando mi hija se queda dormida”, fue la respuesta que dio cuando le consultaron sobre la cercanía que tenía con la chica reality.

Asimismo, de manera general, se refirió a Mario Irivarren y Onelia Molina, integrantes de ‘Esto es Guerra’. A ellos les deseó que les vaya bien, al igual que sus excompañeros.

Sin embargo, no fue lo único que mencionó Ivana Yturbe, pues ella recordó que el reality de América Televisión le dio la oportunidad de crecer en la pantalla chica, dándole más exposición.

La modelo es nominada en concurso internacional. (Foto: Instagram)

“Obvio que prendo la tele y veo a todos los chicos. Felicitaciones a todos ellos, que les vaya súper, de verdad que ‘Esto es Guerra’ fue el programa que a mí me vio crecer y de verdad siempre estaré eternamente agradecida”, dijo para evitar dar un nombre en específico.

Cabe recordar que Mario Irivarren e Ivana Yturbe tuvieron una larga relación sentimental, entre idas y venidas, ellos estuvieron juntos por al menos cuatro años. Lamentablemente, la pareja no llegó a entenderse y decidió finalizar de manera abrupta su romance.

“Es de la relación que más he aprendido y madurado. Con la que más experiencias he tenido, tantos viajes, tantas anécdotas, tantas cosas, creo que fue una etapa de madurez mutua”, comentó Mario cuando le consultaron en algún momento sobre Ivana.

Ivana Yturbe culpó a la prensa por su supuesta crisis matrimonial

Durante su paso por ‘Mande quien mande’, Ivana Yturbe respondió a las especulaciones que se generaron por los mensajes que publicó en su cuenta de Instagram. Ella aseguró que los rumores de una posible separación de Beto da Silva fueron inventados por la prensa.

“Yo creo que el problema ha sido la prensa, ha estado sin noticias y esta vez sí ha agarrado mi frase (...) De que me peleo y alguna vez he discutido, obvio que lo he hecho, pero lo primero que hago no es colocarlo en las redes sociales. No por favor, ya pasé esta etapa, créanme por favor”, reveló.

Asimismo, explicó que las frases que comparte en sus redes sociales es como un recordatorio para ella. “Siempre subo reflexiones porque a veces hasta digo ‘me hubiera gustado leer esto en algún momento’, con esa (frase) digo, estoy exactamente donde quiero (...) ¡Me han mandado hasta el psicólogo!”, indicó.