Gonzalo Núñez protagonizó polémico impase con camiseta de Sporting Cristal en vivo

Periodista Gonzalo Núñez tuvo polémico gesto en pleno programa en vivo.

El último miércoles 13 de diciembre, Sporting Cristal cumplió 68 años de vida institucional, por lo que, muchos programas deportivos les rindió un homenaje. Uno de ellos fue el de ‘Erick y Gonzalo’, con sus dos conductores, el periodista Gonzalo Núñez y el exfutbolista Erick Delgado.

Todo transcurría con normalidad, hasta que, durante un debate sobre la posible llegada de Jorge Fossati a la selección peruana, el comunicador derramó de forma casual su bebida sobre la mesa, manchando la camiseta de Cristal que se lucía en la mesa a propósito del aniversario del club y un eventual sorteo para los seguidores.

En un inicio, el hecho fue tomado con humor e incluso el ‘Flaco’ soltó una sonrisa por el accidente de su compañero, pero cuando advirtió que la indumentaria ‘celeste’ se había manchado, pidió que se retire rápidamente para evitar que se siga ensuciando: “Sácalo, sácalo, pero sacúdela”, exclamó, mientras alguien de producción intentaba retirar la prenda.

Sporting Cristal cumplió 68 años de vida institucional el pasado 13 de diciembre (Sporting Cristal).

No obstante, el periodista le arrebató la camiseta y la utilizó como paño para limpiar el líquido: “No, ya lávalo, para algo se lava, existe el detergente en estos tiempos. La Coca Cola no es que se queda para siempre”, exclamó.

La reacción del exportero, quien fue un referente y es hincha declarado de Sporting Cristal, fue detenerlo, aunque no fue posible: “¡No! Ya se que existe detergente, pero no hagas eso”.

Finalmente, la producción del programa les trajeron otra camiseta similar, pero con firmas de los jugadores del actual plantel. Además, Delgado intentó resarcir la situación, recordando el aniversario del club: “Acá está, celebrando los 68 años ¡Vamos caraj..., vamos!”.

Erick Delgado permaneció ocho años en Sporting Cristal, en los cuales conquistó tres títulos nacionales - Créditos: Captura de Instagram.

Sin embargo, Gonzalo Núñez siguió sacudiendo la remera mojada. Ante eso, Erick Delgado volvió a pedirle que se detenga, pues estaba ofendiendo a los hinchas ‘celestes’. “Déjalo ahí, porque la gente va a sentirse ofendida, me siento ofendido yo también”, señaló.

Cabe señalar que, durante los siguientes minutos de programa, estuvieron repasando la historia de Sporting Cristal, observando fotos de sus mejores momentos, algunas con el mismo Erick Delgado como protagonista.

La defensa de Erick Delgado a Gonzalo Núñez

Sobre el final del programa, un seguidor envió un superchat cuestionando al ‘Flaco’ Delgado por no confrontar a Gonzalo Núñez por su falta de respeto contra los rimenses. “Erick, chanca al ‘Castor’ por trapear con la ‘mica’, comentó.

“¿Qué trapear, he secado, la he lavado, la he exprimido y la he secado. ¡Caraj...! He tratado bien esta camiseta”, fue la respuesta del periodista deportivo, mientras que el exfutbolista lo respaldó, afirmando que su compañero nunca quiso faltar ofender a su club: “Te estás equivocando, el ‘Castor’ ha sido correcto”, contestó.

Pese a la aclaración, muchos usuarios expresaron su fastidio en redes sociales: “Faltarle el respeto a la camiseta de la manera en la que lo hace Gonzalo y en el día de nuestro aniversario no son “bromas” para reír ni que se deban permitir”, “Lo de Gonzalo no me sorprende, Erick Delgado debió hacer respetar la camiseta, lamentablemente en el club les dará igual y no harán nada”, y “Ese nivel de periodismo deportivo tenemos soy hincha de Alianza, pero esas cosas con el emblema de una institución q es su camiseta no se hace ni de broma”, fueron algunos de los comentarios.

Las últimas polémicas de Gonzalo Núñez

No es la primera vez que Gonzalo Núñez entra al ojo de la polémica. El pasado 21 de noviembre, en pleno programa, sacó un cuchillo y se lo colocó en el cuello, simulando una agresión y causando el susto de su compañero ‘Paco’ Bazán.

Además, en junio, criticó al Ministerio de la Mujer y minimizó la lucha contra la violencia de género: “Como se deben arreglar los problemas, ¿necesitas un ministerio? Hay el Ministerio de la Mujer, ¿y por qué no hay un ministerio del hombre, ministerio del niño y ministerio del abuelo? No jodan”, exclamó