Sin jugadores de Universitario ni Alianza Lima: los nominados a mejor jugador joven de la Liga 1 2023

Cuatro jugadores de la Liga 1 fueron elegidos los mejores sub 21.

La Liga 1 2023 tuvo como campeón a Universitario de Deportes, que venció en las finales a Alianza Lima por un marcador global de 3-1. De hecho, a lo largo de la temporada se disputaron un total de 36 fechas entre los torneos Apertura y Clausura, aparte de los ‘play offs’, en donde varios jugadores destacaron sobre el resto. Por tal motivo, la organización del campeonato local hará reconocimientos, entre ellos, a los mejores sub 21, sobresaliendo a cuatro futbolistas que no pertenecen ni a los ‘cremas’ ni ‘blanquiazules’.

De acuerdo con una publicación que hizo la entidad que lleva a cabo el certamen doméstico, se conocieron a los elementos que no militan en los ‘compadres’, sino más bien en Sporting Cristal, Melgar, Sport Boys y Deportivo Binacional. Se trata de Joao Grimaldo, Kenji Cabrera, Fabrizio Roca y Diego Enríquez.

“Los finalistas a mejor jugador joven”, indica el post que es la antesala a lo que será la Noche de Gala de la Liga Profesional de Fútbol Profesional. En eso, se muestran las imágenes de losjóvenes deportistas.

Joao Grimaldo, Kenji Cabrera, Fabrizio Roca y Diego Enríquez luchan por ser el mejor jugador sub 21 de la Liga 1 2023.

Joao Grimaldo

El extremo de Sporting Cristal redondeó un año más que destacado. Y es que el técnico Tiago Nunes lo utilizó como titular por la banda derecha y, salvo alguna lesión o sanción de por medio, no soltó el puesto.

A sus 20 años, el nacido en el Rímac compartió zona de ataque con Brenner Marlos y Alejandro Hohberg / Washington Corozo / Jostin Alarcón. Sin embargo, a diferencia de otras temporadas, en esta pudo ser más versátil y alternó el flanco izquierdo e incluso la posición de delantero centro.

En total, entre el Apertura y el Clausura, participó en 32 partidos, en los que pudo anotar siete goles y brindar cuatro asistencias. Ahora, si bien en la mitad de la campaña, cuando los ‘celestes’ cayeron eliminados en los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana, ‘Gri’ cayó en su performance, luego se recompuso, aunque no alcanzó a poder alzar el título nacional.

El delantero nacional puso el 1-0 en el Gallardo por la fecha 17 del Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)

Kenji Cabrera

El futbolista de 20 años comenzó el 2023 en óptimas condiciones. Justamente, para el técnico de Melgar, Pablo Lavallén, era uno de sus baluartes en el ataque, sea recostado a una banda o también como mediapunta, casi siempre como titular.

No obstante, con la destitución del argentino, entró Marco Valencia y luego Mariano Soso, quien hizo una reforma en el once inicial. La partida de Luis Iberico al fútbol europeo parecía que le iba a favorecer, pero no fue así. Ante este panorama, Cabrera Nakamura fue trasladado a un segundo plano.

El exDT de Sporting Cristal ejecutó varios cambios de sistemas, de ahí que Jhamir D’Arrigo, Cristian Bordacahar, Pablo Lavandeira y Tomás Martínez partieron por delante del canterano de Alianza Lima. De todos modos, Kenji Cabrera pudo estar en 29 cotejos, en los que convirtió dos anotaciones y repartió tres pases de gol.

Kenji Cabrera es uno de los futbolistas diferenciales de Melgar de Arequipa. - créditos: Liga 1

Fabrizio Roca

Sin lugar a dudas, Fabrizio Roca fue uno de los mejores delanteros jóvenes de la Liga 1 2023. Sport Boys contrató a Walberto Caicedo a inicios de este año, pero solo jugó en nueve partidos. El entrenador Guillermo Sanguinetti alternó al colombiano junto a Kevin Sánchez y también al artillero de 21 años.

Empero, ante la mala posición del elenco ‘rosado’ hubo un cambio en la dirección técnica, siendo Fernando Gamboa el encargado de reconducirlo. El ecuatoriano salió del equipo causando que Roca Reyes tenga mayor cantidad de minutos y se convierta en uno de los sub 21 con más participaciones. De hecho, anotó nueve goles y dio tres habilitaciones en 32 compromisos.

Fabrizio Roca marcó un doblete en la goleada de Sport Boys 3-0 sobre Deportivo Municipal.

Diego Enríquez

Con 21 años a sus espaldas, Diego Enríquez defendió la camiseta de Deportivo Binacional el 2023 por segunda temporada consecutiva. A pesar de que su escuadra descendió a la Segunda División luego de haber culminado en el puesto 17 en la tabla acumulada, con 35 puntos, el joven guardameta fue uno de los más resaltantes: tuvo 61 atajadas en 33 duelos y dejó su valle en cero en siete oportunidades. Esto haría que regrese a Sporting Cristal, club dueño de su carta pase.