¿Se rompió la relación entre Juan Reynoso y Juan Carlos Oblitas? La fuerte confesión en programa ‘A Presión’

Juan Reynoso intentó permanecer en el cargo al presentar exposición en directorio (A PRESIÓN)

Han pasado casi tres semanas desde que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le informó a Juan Reynoso que no seguirá al mando de la selección peruana, sin embargo, hasta el momento no se ha podido hacer oficial debido a que aún no llegaron a un acuerdo en lo económico. Pero hay más cosas.

“Juan Reynoso se jugó su última bala e hizo un último intento para convencer al directorio de que el proyecto aún tiene vida. Hizo una exposición de media hora muy buena con métricas, números y análisis”, sostuvo el periodista Marcello Merizalde en el programa ‘A Presión’.

Asimismo, hizo una inesperada revelación acerca de la relación que hoy en día mantienen Juan Reynoso y Juan Carlos Oblitas. “En esta reunión, Reynoso también le dio con palo a Juan Carlos Oblitas y a la gerencia de la Federación Peruana de Fútbol, porque siente que no estuvieron en sintonía”.

“A Juan lo que más le llamó la atención es que la decisión la haya tomado alguien que no está constantemente en Videna. Está claro que la relación entre ambos está rota, porque es Oblitas quien toma la decisión de traerlo y dejarlo ir”, añadió.

También se pudo conocer que la exposición no habría llegado a convencer al directorio pese a lo buena que fue, pues la decisión ya estaba tomada. Incluso todos estuvieron de acuerdo en que el proceso sea frenado por el bien de la ‘bicolor’, dejando una fase que sorprendió a más de uno: “Lo peor ya pasó”.

No obstante, indicó que solo el presidente de la FPF habría mostrado su interés por que el DT de 53 años continúe en el cargo. “Agustín Lozano quería darle una oportunidad, pero por un tema económico más que deportivo es que esto no se llega a concretar”.

Finalmente, Juan Reynoso habría dejado entrever que el equipo sí lo respalda, pero en la interna tienen claro que esto no es verdad. “Juan se apoya mucho en que el grupo de jugadores está con él y que ellos si están en sintonía, pero desde la Federación tienen conocimiento que esto no es tan así”.

Paolo Guerrero fue cambiado por Juan Reynoso en el entretiempo del Perú vs Argentina - Créditos: AFP

Horas claves en Videna

Juan Reynoso no logró conseguir los resultados esperados con la selección peruana, por lo que sus horas como entrenador están contadas. Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) optaron por interrumpir el proceso y decantarse por otra alternativa.

El entorno del ‘Ajedrecista’ habría aceptado rescindir el contrato luego de que se le ofreciera un monto cercano a lo solicitado en primera instancia, motivo por el cual, en las próximas horas sería anunciada su salida de manera oficial.

El optimismo es fuerte y el siguiente paso a seguir sería la firma de Jorge Fossati, que es la principal opción de Juan Carlos Oblitas, director de fútbol de la FPF. Sin embargo, la condición que habría puesto el uruguayo, aún técnico de Universitario de Deportes, sería iniciar con las negociaciones cuando se finiquite el contrato de Reynoso.

Jean Ferrari, administrador del club ‘crema’, señaló hace unos días que respetará la decisión del ‘Flaco’, teniendo en cuenta que le devolvió la alegría la hinchada ‘merengue’ al obtener el título de la Liga 1 2023, el cual no ganaba desde 2013.

Jean Ferrari viene declarando constantemente sobre la situación contractual de Jorge Fossati con Universitario - Crédito: difusión

Próximos retos

Existe un calendario que debe respetarse, con partidos amistosos de por medio, la Copa América y el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el mes de septiembre, la persona que se haga cargo del equipo no tendrá las cosas fáciles.