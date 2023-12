Samantha Batallanos y su extraña relación financiera con Jonathan Maicelo: “Mi dinero le llegaba a su tarjeta”

Samantha Batallanos revela que guardaba su dinero en las cuentas de Maicelo. | ATV

Samantha Batallanos acaba de denunciar a Jonathan Maicelo de agresión física y psicológica. La modelo contó que el boxeador la jaloneó del cabello en un taxi para luego golpearla y lanzarle insultos. La joven visitó el set de ‘Magaly TV La Firme’ para contar su verdad sobre los hechos de violencia y cómo era su convivencia.

En la charla, reveló que una extraña relación financiera con su ahora expareja. Según contó, ella guardaba su dinero en las cuentas del administrador de restaurantes, quien le facilitaba su tarjeta cuando le tenían que hacer alguna transferencia.

¿Por qué Samantha depositaba su dinero en las cuentas de Maicelo?

En el marco de la conversación con Magaly Medina, Samantha Batallanos reveló que se costeaba sus principales gastos, remarcando que no dependía económicamente de Jonathan Maicelo.

Samantha Batallanos habla de su extraña relación financiera con Jonathan Maicelo. | Composición/Captura ATV/Andina

“Yo trabajo, hago desfiles, eventos, todas las personas que me pagaban, les daba el número de cuenta de él para que todo le llegue a su tarjeta” reveló. Así también, explicó por qué lo hacía

“Yo no estaba manejando mis tarjetas porque tenía problemas con el banco, pero no es que me mantenía. Lo que me daba era gimnasio, un plato de comida en su restaurante y los taxis”, añadió en la entrevista con la ‘Urraca’.

La ex Miss Perú también hizo hincapié en que el anillo de compromiso que le dio Maicelo no era de lujo, sino un objeto de canje por publicidad. “Me dio el anillo, pero era un regalo que tenía que hacer una publicidad. No era de un 1 kilate, era un circón”, manifestó.

Samantha Batallanos confiesa como iniciaron las agresiones de Jonathan Maicelo. (Composición: Infobae)

Violencia y control en la relación de Batallanos y Maicelo

Samantha Batallanos describió el primer acto de violencia por parte de Jonathan Maicelo como un suceso impulsado por celos. Según su testimonio, la agresión se produjo cuando él, motivado por una sospecha infundada de atracción entre un trabajador de su restaurante y ella, la estranguló y abofeteó.

“Él tenía una inseguridad con esa persona. Entonces, llegamos al gimnasio y se puso como loco, ahí fue bastante violento. Me empezó a estrangular, me empujaba la puerta como si fuera un muñeco”, declaró la modelo.

Samantha Batallanos confiesa como iniciaron las agresiones de Jonathan Maicelo. (Captura: Magaly TV La Firme)

“La segunda vez fue en su propio local. Me habló mal, me levantó la voz delante de una de sus trabajadoras, me sentí humillada, me trató feo. Y cuando le reclamé me tiró contra el suelo y me empujó”, añadió.

La denuncia policial ha llamado la atención en Perú, tornándose en un tema de importancia por considerarse un caso de violencia de género. El Ministerio de la Mujer expresó su respaldo a la figura pública y trabajan en conjunto con las investigaciones.

También lo denuncia por violencia patrimonial

Samantha Batallanos también amplió su denuncia contra Jonathan Maicelo por violencia patrimonial. La modelo lo acusó de retenerle documentos y pertenencias personales. Durante la entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, detalló la negativa de Maicelo de devolver sus pertenencias.

“Estaba cegada, no quería perderlo, y él se aprovechaba de eso. Creo que él sabía muy bien que en cualquier momento me decía: ‘Yo me voy entonces’”, relató la joven.

Samantha Batallanos confiesa que Jonathan Maicelo la agredió cuatro veces. (Composición: Infobae)

“(Vivíamos) en mi departamento, pero siempre íbamos al gimnasio a entrenar. Ahí nos cambiábamos, de ahí también comíamos. Pero no, nada, vamos, ahí tengo mis cosas. Ahí pernoctábamos, era como nuestro segundo lugar”, añadió.

Por su parte, Magaly Medina expresó su rechazo por la actitud del pugilista, a quien lo calificó como un “monstruo”. “Es un monstruo que no debe estar suelto, porque así como te ha tratado a ti, de hecho ha tratado a otras mujeres en su vida”, agregó la conductora, quien se solidarizó con Batallanos.