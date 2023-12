Rodrigo y Gigi critican denuncia de Maicelo a Samantha Batallanos: “Hay que ser bien caradura, es una estrategia baja”

Rodrigo González y Gigi Mitre criticaron duramente la actitud que ha tomado Jonathan Maicelo luego que decidiera denunciar a su expareja Samantha Batallanos. En el reciente programa de “Amor y fuego”, los presentadores opinaron sobre la contradenuncia que realizó el boxeador profesional contra la modelo y ex reina de belleza. Todo ello luego que ella decidiera denunciarlo por agresión física y psicológica.

“Hay que ser bien caradura para después de haber hecho lo que hizo, él tenga el molusco de ser él que denuncie”, comentó Gigi Mitre, quien afirmó que el deportista estaría recibiendo asesoría legal anticipándose a posibles complicaciones con la ley debido a las acusaciones en su contra que hay por Batallanos.

“Él las puede ver más negras de lo que parece porque es boxeador profesional y ahí escucharon a la abogada que es el fiscal quien va a decidir el nivel de dolo porque él es un boxeador. Además, le suma eso y empeora su situación”, comentó Mitre, quien se mostró bastante crítica frente a la postura que habría tomado el deportista.

Samantha Batallanos confiesa que Jonathan Maicelo la agredió cuatro veces. (Composición: Infobae)

Samantha Batallanos aseguró que no es la primera vez de las agresiones de Jonathan Maicelo

Para la conductora, esta acción que tomó Jonathan Maicelo estaría siendo influenciada por saber de la gravedad de las acusaciones que hay en su contra y que ya se han hecho públicas, ya que la propia Samantha Batallanos relató que no era la primera vez de agresiones similares.

Según dijo Samantha, antes lo había perdonado por haber estado enamorada o encegecida en la relación, pero que esto llegó a un límite y no lo piensa perdonar ni regresar con el boxeador profesional. Sobre ello, Gigi Mitre también manifestó su preocupación respecto a que ella podría retomar su relación con Maicelo.

Fue la propia Batallanos quien reveló que esta sería la cuarta vez que sufre agresiones de parte de Maicelo, por lo que Gigi Mitre expresó su esperanza de que la modelo se mantenga alejada del boxeador y prosiga con el proceso legal.

Samantha Batallanos demostrará con pruebas que Maicelo sí la agredió. Captura/ATV

“Ojalá que Samantha no regrese con él porque esta es la cuarta vez, que se mantenga firme con la denuncia y que siga adelante, comentó MItre, aunque afirmó que teme que ella al final lo perdone y espera equivocarse.

“Ella dice ‘mi relación terminó rotundamente y no daré ni un paso atrás a mi decisión’. Cuando él ha leído eso, ¿qué habrá pasado por su cabeza? Y su asesor legal le dijo ahora anda y denúnciala tú”, dijo Rodrigo González, quien no dudó en darle un consejo a la modelo para que este caso no se vuelva en su contra.

¿Cuál sería la estrategia de Jonathan Maicelo?

“Te recomiendo utilizar las declaraciones que dio él cuando dijo que todo estaba bien. Ha esperado que tú lo denuncies para sacar las fotos y victimizarse. Con lo cual, se nota y revela una estrategia baja, pero para tontos porque después que sales y niegas, ¿ahora la denuncias por creer que ella te ha puesto contra las cuerdas?”, dijo el popular ‘Peluchín’, quien señaló que nada de eso le serviría a Maicelo para salvarse de esta denuncia.

Tanto Gigi Mitre como Rodrigo González también recordaron los pasados momentos de la expareja y afirmaron que se notaba agresividad, sobre todo cuando la modelo y el boxeador realizaron un sketch de actuación donde no dudaron en forcejear y tirarse cachetadas. “En ese momento, como que le dijeron, ‘mira, aprovecha’ y utilizó el sketch”, dijo Mitre.

El minuto a minuto de la denuncia de Samantha Batallanos a Jonathan Maicelo. (Magaly Tv La Firme)

El caso ha generado atención en redes sociales y otros espacios mediáticos, resaltando la problemática de la violencia de género y las dinámicas de las relaciones abusivas. Los comentarios de Gigi Mitre y Rodrigo González extienden el eco del caso y subrayan la importancia de buscar asesoramiento legal y apoyo psicológico en situaciones similares. La discusión pública y opiniones como la de Mitre contribuyen al diálogo acerca de estas problemáticas en la sociedad.