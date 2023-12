Rodrigo González celebra salida de Juan Reynoso de la selección peruana: “No ha hecho más que estorbar”. | Amor y Fuego.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que Juan Reynoso fue destituido de su cargo como entrenador de la selección peruana. Los malos resultados que obtuvo durante los primeros encuentros de las Eliminatorias 2026 provocó que su cargo sea puesto en duda, desencadenando su despido.

Te puede interesar: Samara Lobatón y Bryan Torres reaparecen y son criticados por Rodrigo González: “Las parejas que más amor se demuestran en redes son las peores”

Ahora, tras hacerse oficial su salida de la dirección técnica de la ‘Bicolor’, no solo las redes sociales celebraron esta noticia, también lo hizo el conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, quien no dudó en reafirmar su rechazo por el entrenador peruano.

Este momento sucedió cuando el popular ‘Peluchín’ recibió un mensaje de sus seguidores. Ellos le dijeron que Juan Reynoso ya no era más el técnico de la selección peruana, enviándole una imagen con el pronunciamiento de la Federación Peruana de Fútbol, en el que agradecían al popular ‘Cabezón’ por sus servicios.

Rodrigo González contó qué carrera profesional estudió antes de ingresar a la televisión. (Captura de IG)

Al leer el comunicado de la FPF, Rodrigo González no pudo evitar mostrar su descontento, indicando que el exdirector técnico de la ‘Bicolor’ solo ha sido un ‘estorbo’ durante este proceso de eliminatorias.

Te puede interesar: Rodrigo y Gigi critican denuncia de Maicelo a Samantha Batallanos: “Hay que ser bien caradura, es una estrategia baja”

“Hablando de cabeceo, han echado al director técnico de nuestra selección, ahora sí oficialmente me han mandado eso... ¿por qué le agradecen?, si no ha hecho más que estorbar, agradecen, tremendo inútil”, expresó muy indignado.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ consideró el trabajo hecho por Reynoso como un ‘fiasco’, ya que convocó a futbolistas que nunca hizo debutar, poniendo como ejemplo a Oliver Sonne, quien viajó desde Dinamarca para sumarse a la selección peruana y nunca fue titular.

Juan Reynoso dejó la selección peruana tras seis partidos sin ganar en las Eliminatorias.

“Una vergüenza ha sido, fue un chasco nacional, un fracaso, un fiasco, trajo para nada a Sonne, qué burla... ¿qué hinchas? Si desde que salen del estadio están hinchados de él, pero qué manera de adornar y maquillar algo”, añadió.

Te puede interesar: Samahara Lobatón fue llevada de emergencia a clínica: influencer pasa una situación delicada, según ‘Peluchín’

De otro lado, Rodrigo González mostró su indignación por la cantidad de dinero que tendrían que pagarle a Juan Reynoso por rescindirle su contrato, para que se vaya de la selección peruana y buscar a su reemplazo de manera inmediata.

“Imagínate pagar 2 millones y medio para deshacerte de alguien que no hizo nada más que estorbar, un papelón ha hecho. (...) Dos millones de dólares le han pagado a este sujeto, dos millones de dólares, para perderlo de vista, es una cachetada para todos los peruanos, hay que pagarle a este inútil para que se vaya, imagínate, qué conveniente”, remarcó.

Fotografía de archivo que muestra al seleccionador de Perú, Juan Reynoso, durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026. EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO

Hija de Juan Reynoso se pronuncia

Marcia Reynoso, hija del entrenador peruano Juan Reynoso, utilizó su cuenta de Instagram para referirse al despido de su padre de la selección peruana. Ella lamentó los mensajes de ‘odio’ que le llegaron a su progenitor por no haber querido renunciar a su puesto.

“Querido Perú. Gracias a Dios nos vamos. Espero volverte a ver cuando volvamos a ser ‘bienvenidos’. Como siempre y desde lejos admiraré tu riqueza, pero no extrañaré la calidad de tu gente. Pensé que esta vez me quitaría de la cabeza la frase: ‘El peor enemigo de un peruano es otro peruano’, pero no es el caso”, señaló en un primer momento.

Asimismo, hizo referencia el trato que ha recibido la población peruana desde sus inicios y también a la falta de respeto. “Peruanos ‘líderes’ de opinión que prefieren maltratar al caído, en lugar de utilizar su privilegio para ayudar, apoyar y enaltecer. Peruanos que mueven al país alejándolo cada vez más de la responsabilidad social”, indicó.