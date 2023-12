Primo de Jefferson Farfán desmiente a Bryan Torres y afirma que él lo mandó a sacar de orquesta. | Amor y Fuego.

Bryan Torres se encuentra involucrado en un nuevo escándalo. En esta ocasión, la actual pareja de Samahara Lobatón fue retirado de la orquesta ‘Los de la Caliente’, agrupación administrada por Christian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán.

De acuerdo al comunicado que se publicó en las redes sociales, el cantante fue expulsado por sus ‘reiteradas faltas disciplinarias’. Tras dar a conocer la decisión que tomaron, solo atinaron a señalar que siguieron este camino por respeto al público que los sigue.

“El Sr. Bryan Torres Cisneros dejó de pertenecer a la agrupación el 3 de diciembre debido a reiteradas faltas disciplinarias. Luego de abordar el asunto de manera constructiva, se ha llegado a la determinación de separar al Sr. Torres de la agrupación (...) A nuestro público, apreciamos su continuo apoyo y merecen respeto”, se lee.

Los de la Caliente anuncian retiro de Bryan Torres. (Instagram)

Asimismo, el programa ‘Amor y Fuego’ se contactó con Bryan Torres para saber su opinión al respecto. Sobre este hecho, el cantante señaló que no iba a opinar en profundidad, pues le tenía mucha consideración a Christian Guadalupe, incluso se animó a decir que él no lo había mandado a sacar.

“A Christian lo amo y no lo voy a destruir nunca! es lo único que te puedo decir. Él no hizo ese comunicado y de eso estoy seguro. Todo me cuentan de lo que pasa, los que manejan las redes me han dicho”, sostuvo.

Las declaraciones de Bryan Torres no pasarían desapercibidas por Christian Guadalupe, quien señaló que nadie de la orquesta le ha contado al cantante lo que sucedió a la interna, además que la decisión de sacarlo fue exclusivamente de él y nadie más.

“Nada que a él le cuentan todo, que no es Farfán, a él no le cuenta nadie nada, yo fui el que puso la mano fuerte y yo soy el que ha hecho el comunicado”, dijo bastante molesto para las cámaras del magazine de Willax Televisión.

Bryan Torres fue retirado de la orquesta del primo de Jefferson Farfán. (Instagram)

¿Qué mensaje publicó Bryan Torres luego de ser despedido de orquesta?

Luego de darse a conocer que había sido despedido de la orquesta de Jefferson Farfán, Bryan Torres utilizó su cuenta de Instagram para anunciar sus proyectos inmediatos. Para empezar, señaló que había tenido presentaciones el pasado fin de semana, además de ahora brillar al lado de una nueva agrupación.

“Regresando a Lima y agradecido con Dios por mi familia, por mi hija y por la semana laboral que me permitió tener. A descansar hoy y mañana, seguimos haciendo más música, toca grabar y dos presentaciones con las que empezamos la semana, esto es Barrio Fino Orquesta. Nunca opaco, siempre brillo. Gracias Dios”, fue el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, la orquesta anunció la contratación de la pareja de Samahara de la siguiente forma: “Nuestra agenda de la semana. Bienvenido Bryan Torres a la familia de Barrio Fino”, se lee en un post de Instagram publicado el 6 de diciembre.

Pese a que ahora forma parte de una nueva agrupación, el programa ‘Amor y Fuego’ dio a conocer Bryan Torres también falta a las presentaciones de esta orquesta, aunque aclararon que su ausencia fue el mismo día que Samahara Lobatón fue internada en una clínica local.