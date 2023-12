Magaly Medina y su fuerte reacción por error de su DJ en vivo: “¿Por qué pone ese efecto estúpido?”. (Captura: Magaly TV La Firme)

No soportó. En la última emisión de “Magaly TV La Firme” del 12 de diciembre, su conductora, Magaly Medina, comenzó el programa evidenciando problemas con su DJ, responsable de seleccionar la música para sus entradas. Como se sabe, la presentadora de ATV acostumbra iniciar su espacio con un baile al ritmo de una canción alegre y de su elección.

Te puede interesar: Magaly Medina refuta a Renato Rossini por decir que investigue bien a su hijo: “Él dice que era un tipo deplorable para los estudios”

Sin embargo, esta vez, el descontento de la periodista se originó no a causa de la música escogida, sino debido a un efecto de aplausos que sonó mientras bailaba y que, visiblemente, no fue de su agrado. En plena transmisión en vivo, la popular ‘urraca’ manifestó su fastidio y solicitó explicaciones a su equipo de producción acerca de lo ocurrido.

“¿Qué pasó? ¿Qué pasa, ah? ¿Por qué pone ese efecto estúpido? Por eso que los DJ’s y yo, realmente, voy a hacer casting el próximo año, prometo ya, talento emergente en el área de los DJ’s, por favor”, fueron las primeras palabras de la comunicadora al escuchar en varias oportunidades el efecto de aplausos, sin haberlo pedido.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Frente a este incidente, Magaly no disimuló su irritación y mostró su malestar nuevamente contra su equipo, subrayando que el próximo año se hará cargo personalmente de seleccionar a su futuro sonidista a través de un casting, ya que este suceso fue la ‘gota que derramó el vaso’. Se pudo observar en el video inicial que, debido a su enfado, la periodista interrumpió su baile.

Te puede interesar: Renato Rossini Jr. responde por ampay con Ale Fuller: “Nadie ha cometido un crimen, estamos solteros”

“Yo mismo lo voy a escoger”, añadió Medina, mostrando su malestar por la inesperada intervención del DJ. Tras manifestar su descontento, la presentadora dio paso a la entrevista programada con la modelo Samantha Batallanos, quien expuso su experiencia sobre la agresión recibida por parte de su ex pareja, Jonathan Maicelo.

Como se sabe, esta no es la primera ocasión en que la periodista experimenta un momento inusual con su equipo de trabajo. No obstante, en esta oportunidad, lo que captó la atención fue el modo en que confrontó al especialista en sonido y tildar de ‘estúpida’ la situación tras un efecto sonoro que no fue de su agrado, llegando al punto de insinuar que podría prescindir de sus servicios en un futuro cercano.

Magaly Medina y su fuerte reacción por error de su DJ en vivo: “¿Por qué pone ese efecto estúpido?”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina da ultimátum a sus trabajadores

A principios de noviembre, Magaly Medina mostró su enfado con el personal del switcher al no obtener los videos que había pedido para sus segmentos. En aquel momento, la figura de ATV les reprochó por prestar más atención al partido disputado el 8 de noviembre entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que definía posiciones en la Liga 1, en vez de enfocarse en realizar adecuadamente su trabajo.

Te puede interesar: Magaly Medina responde a Michelle Alexander por actor que encarnará a Deyvis Orosco: “Le van a poner prótesis al estilo JB”

“Eso no es, es el otro, ese no es. Yo creo que están concentrados en ver el partido, en hacer otras cosas que no son las que están vinculadas a este programa. Yo he pedido eso, a mí, de verdad, si es algo que me enoja cuando la gente no es profesional y ustedes, disculpen, a veces tengo estas reacciones, pero yo soy muy profesional, entonces este tipo de cosas...”, acotó.

Finalmente, pese a que la comunicadora les dio una última oportunidad, pero estos no tenían preparado los clips. “No lo tienen, eso es el colmo. Bueno, ya sabremos qué hacer en interno, ósea no está, yo lo he visto arriba, yo lo he visto porque reviso cada uno de los informes. Una vez más, así es y después no se quejen cuando ya no pertenezcan a este equipo de trabajo. Bueno, en fin, sácame eso por favor”, mencionó en aquella oportunidad.