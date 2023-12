Diego Rebagliati señaló que Universitario ya tiene el nombre de su nuevo técnico ante inminente partida de Jorge Fossati

El presentador de televisión cuestionó silencio de la Federación y destacó manejo de administración 'merengue' entorno a su director técnico. (Movistar Deportes)

El futuro de la selección peruana continúa en vilo, ya que todavía no se resuelve el contrato que une al comando técnico de Juan Reynoso con la Federación Peruana de Fútbol. Esta situación tiene como principal afectado a Universitario de Deportes, ya que a cinco días del inicio de su pretemporada aún no tiene definido si el uruguayo Jorge Fossati seguirá al mando del primer equipo en la campaña de su centenario.

No obstante, desde la administración temporal de la ‘U’, encabezada por Jean Ferrari, viene refiriéndose de manera serena y repetitiva sobre la permanencia de Fossati Lurrachi y su grupo de trabajo, mencionando que esperan al uruguayo en el inicio de sus trabajos en Campo Mar.

Esta manera de actuar dista de lo realizado por la FPF, ya que hasta el momento solo el director general de fútbol, Juan Carlos Oblitas, brindó escuetas declaraciones sobre el estado de las negociaciones con Reynoso Guzmán e incluso mintió al negar que viajaba a Uruguay para reunirse con el entorno de Jorge Fossati.

En ese sentido, el comentarista deportivo Diego Rebagliati destacó el accionar de la dirigencia de Universitario y cuestionó el manejo de la Federación en torno a la contratación del director técnico de 71 años.

“Creo que a estas alturas, y estoy de acuerdo con que alguien de la Federación debería salir a hablar, a diferencia de Jean Ferrari, que habla todos los días y está perfecto, porque lo hace tranquilo y que lo haga tan seguido le da al hincha de la ‘U’, al menos la sensación, de que hay una situación controlada”, mencionó en la reciente edición del programa Al Ángulo.

Jean Ferrari viene declarando constantemente sobre la situación contractual de Jorge Fossati con Universitario - Crédito: difusión

“Universitario ya tiene técnico”

Otro de los puntos tocados por el exfutbolista y dirigente de Sporting Cristal fue la designación de un nuevo DT en tienda de Ate. Si bien dijo desconocer los pormenores de las negociaciones, señaló que no tiene duda que Jean Ferrari y su gerente deportivo, Manuel Barreto, ya tienen apalabrado al sucesor de Jorge Fossati, pero dio a conocer el motivo por el cual no se hace público.

“No tengo ninguna duda y de esto no tengo información, pero no hay que ser adivino, para poder intuir que la ‘U’ ya tiene un técnico. Creo que ya tiene un técnico. Lo que pasa es que evidentemente lo tienen guardado bajo siete llaves, porque parte de la negociación con Fossati es que él rompe el contrato y ahí le quede una plata a la ‘U’ que le sirve. Además, al ser víctima de la situación no tiene por qué verse perjudicado teniendo que llegar a un acuerdo o un desembolso. La Federación va a tener que pagar una cláusula porque fueron a buscar a un técnico que tiene club y tiene contrato”, añadió en el espacio de Movistar Deportes.

Falta de técnico no sería obstáculo en pretemporada

Rebagliati Melgar también indicó que los ‘cremas’ no se encuentran desesperados por la actualidad de su comando técnico, ya que faltan varias semanas para disputar su primer cotejo de preparación y el inicio de la Liga 1 2024, donde buscará su bicampeonato.

“La ‘U’ está tranquila, creo que se está manejando bien, no se está haciendo un drama porque el técnico eventualmente no esté el 18 de diciembre (inicio de pretemporada), pues el campeonato empieza el 26 de enero, el primer amistoso es el 10 de enero en Trujillo”.

De igual manera, el comunicador señaló que es probable que el preparador físico Sebastián Avellino haya dejado un esquema de trabajos para las sesiones de entrenamientos y que el técnico de la reserva, Jorge Araujo, está capacitado para hacerse cargo hasta que se oficialice al reemplazante del ‘Flaco’.

“Hay tiempo y un plan de trabajo que estoy seguro de que el profesor Avellino dejó listo para que el equipo trabaje físicamente. Está ‘Coco’ Araujo, que ya dirigió al primer equipo y puede encargarse de la pretemporada si es que no les da para presentar al técnico de acá al domingo, pero yo no creo que Universitario, con la capacidad que tiene la gestión actual, se ponga a buscar opciones o sentarse a negociar el día que Fossati firme la rescisión”, culminó.