A Juan Reynoso se le acabó el crédito en la selección peruana: resultados dolorosos, lecturas inentendibles y clasificación ruinosa

Juan Reynoso duró poco más de un año y medio al mando de la selección peruana. - Crédito: EFE

Del fútbol se dice y sabe mucho. Aunque la única regla de oro, en la que todos coincidimos, es que los resultados mandan por encima de todo. Lo demás, como ideas de juego, propuestas y proyectos, queda a un lado. Lamentablemente es así la ley universal. Admito que no estoy de acuerdo con este común denominador, porque sobre la base de un plan establecido, aunado al esfuerzo y profesionalismo, se pueden cosechar grandes frutos en beneficio de todos.

Te puede interesar: Diego Godín y su reflexivo mensaje por cambio de técnico en la selección peruana tras malos resultados en Eliminatorias 2026

Asumo, también, que con la asunción de Juan Reynoso a la selección peruana, como sucesor del admirado Ricardo Gareca, reafirmaba mi postura. Un año y medio más tarde, he de reconocer que ‘El Ajedrecista’ cometió un fatal movimiento en su tablero. No dudo de sus capacidades ni mucho menos de su sentido del deber, pero no fue capaz de fomentar algo clave por encima de un plan o buenas intenciones: crear fútbol. Y si hubo algún atisbo, quedó en eso. Su gestión se resume en más fallos que aciertos.

Perú no levantó cabeza. Para empezar, siempre vivió en el recuerdo de Gareca. Honestamente, hasta el día de hoy, ese mantra está posicionado en cada uno de los seguidores de la ‘bicolor’. Desde ahí ya partió en desventaja Reynoso, aquel personaje que se presentó elegante en la sala de prensa de la Villa Deportiva Nacional con una sonrisa radiante -como de quien se sabe vencedor-, con el fiel compromiso de no sólo clasificar a la Copa del Mundo 2026, sino de contribuir en la reestructuración total del fútbol peruano, y que hoy se marchó en medio del silencio y derrotismo causado por su pobre rendimiento en el banquillo.

Juan Reynoso solo pudo obtener 2 puntos de 18 posibles en el arranque de las Eliminatorias 2026 - Créditos: Getty Images.

Podemos decir, con certeza, que el cargo de seleccionador le quedó muy grande. Intentó, por todos los medios posibles, imprimirle su sello personal al equipo sin darse cuenta que le estaba infligiendo un daño. Comprendo que su finalidad era, según sus propias palabras, formar un equipo camaleónico que se adapte a cualquier circunstancia. No obstante, con el avance de las preparaciones observábamos que los nuestros iban perdiendo su identidad transformándose en una escuadra sosa, timorata, descolorida, pragmática y asintomática con el gol. ¿Dónde quedó aquel libreto que le permitió a 11 representantes nacionales luchar palmo a palmo en dos procesos clasificatorios -alcanzando una épica clasificación al Mundial- y ser animadores constantes en las últimas cuatro ediciones de la Copa América? Quizás algún día Juan lo descubra en sus ratos de reflexión en medio de la soledad.

Te puede interesar: ¿Se rompió la relación entre Juan Reynoso y Juan Carlos Oblitas? La fuerte confesión en programa ‘A Presión’

Otro aspecto inentendible de Reynoso era la manera en cómo realizaba lecturas optimistas cuando el momento no lo ameritaba. Nunca fue capaz de comunicar una autocrítica. Por el contrario, desde su pensamiento todo estaba bien y auguraba lo mejor así el mundo se nos cayera encima. Posición que, quizás, servía de puertas para adentro, a fin de calmar las aguas y restar responsabilidades, pero que desconcertaba a un público que comenzaba a desconectarse de la selección por culpa de las inexactitudes del entrenador.

Todo se hizo cuesta arriba cuando, de un momento a otro, la relación con el gol se extinguió. Las celebraciones desaparecieron, no existieron. Hubo que esperar más de 500′ minutos para atestiguar una anotación. Al tiempo, Reynoso no paró de rotar alineaciones, de probar nuevos futbolistas y usar distintas estructuras.

El técnico habló del "proyecto" de la Federación y por qué no sorprende este escenario de resultados. (Video: Movistar Deportes)

Hay que preguntarse, con la mano en el corazón, si esa dolorosa problemática devino de la mano del estratega o de la inhabilidad de nuestros referentes ofensivos. Lo cierto es que esos automatismos fallaron al punto de condenarnos al último lugar de la clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Te puede interesar: La agenda de la selección peruana para 2024: amistosos, Copa América y Eliminatorias 2026

Juan Reynoso, quien en los últimos meses discurrió en el filo de la cornisa, en definitiva, se va sin pena de gloria de la selección. Deja un esperpéntico saldo que nadie jamás imaginó: dos unidades de 18 posibles. Así pues, se quedó sin crédito en la selección, a la que le costó desligarse por decisión propia esperando que la Federación Peruana de Fútbol lo despidiera. Semanas después de desgastantes negociaciones, las partes involucradas llegaron a un acuerdo para el adiós de ‘El Ajedrecista’.

Ahora se abre un nuevo capítulo titulado “La era Fossati”, de quien se espera que recupere piso en el proceso mundialista al tiempo que levante la moral de los nuestros. En otras palabras: que nos acerque a zonas nobles en la clasificación e inyecte deseos y disfrute de buen fútbol al plantel.