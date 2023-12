Milena Zárate cuenta que Jonathan Maicelo tuvo una mala reacción cuando se negó a tener intimidad con él

Después que Samantha Batallanos saliera al frente para denunciar agresión de parte de Jonathan Maicelo, Milena Zárate decidió romper su silencio sobre cómo se portó el boxeador con ella cuando se estaban conociendo. La colombiana indicó que el deportista intentó conquistarla, pero poco a poco se dio cuenta que corría peligro con él.

Milena Zárate se presentó a América Hoy para dar detalles de sus salidas con Jonathan Maicelo, hace muchos años. En medio de esta conversación, Janet Barboza le preguntó que pasó en un viaje que ambos hicieron a New York, Estados Unidos. La conductora resaltó que ella se llegó a enterar de algunas cosas, pero quería que ella misma las contara.

“Nosotros nos estábamos conociendo, Maicelo estaba que me enamoraba, pero yo me daba cuenta de muchas cosas, pero pasaron muchas cosas que yo vi. En este viaje, el segundo, yo me enteré que estaba casado, yo no lo sabía”, indicó la colombiana, causando sorpresa en los conductores del espacio de América TV.

“Yo me entero cuando llego allá (New York) porque él me dice: ‘yo estoy casado, pero tengo un tema’... no me compete a mí decir eso. Es un tema que tenía ahí, en el cual yo me sentía culpable si yo llegaba... me quede quieta”, acotó la cantante, resaltando que la esposa del deportista es una peruana que vive en Estados Unidos.

Milena Zárate siguió con los detalles y reveló cuál fue el punto de quiebre para que decidiera no conocerlo más. “Él llega al hotel donde yo estoy y me dice bueno, cómo es la vaina, porque era que él estaba ahí, insistente, insistente”, relató la artista, dando a entender que lo que buscaba el boxeador es tener intimidad con ella.

Cuando se negó a tener un encuentro sexual con su acompañante, Milena cuenta que ahí donde realmente conoció a Jonathan Maicelo.

“Yo le dije no, porque no, porque yo no quiero”, sentenció.

Milena Zárate cuenta que Jonathan Maicelo se enojó con ella porque no quiso tener intimidad.

La dejó “botada” en Estados Unidos

Este hecho enojó a la expareja de Samatha Batallanos y no dudó en dejarla varada en un país que no conocía. Después de ello, Milena decidió bloquearlo.

“Me dejó botada en el hotel y me dejó tirada en Nueva York, yo tenía que ver cómo devolverme porque yo estaba sola en un país que no conocía, al que había ido por él”, contó la colombiana, dejando en claro que jamás fue violento con ella, pero sí la abandonó a su suerte.

“Sí ha sido posesivo. De hecho, pasaron varios incidentes. Luego salió una chica a decir que estaba con él, yo dije no hay la mayor posibilidad de que yo pueda iniciar algo acá”, aclaró la expareja de Edwin Sierra.

La colombiana cuenta que cuando Jonathan Maicelo llegó a Perú, se disculpó con ella. Si bien es cierto, volvieron a hablar, Milena Zárate cuenta que le dejó en claro que no pasaría nada con ella. Pese a esta advertencia, el boxeador siguió insistiendo, incluso, unas semanas antes de iniciar una relación con Samantha Batallanos.

Samantha Batallanos denunció de agresión a Jonathan Maicelo

La madrugada del 8 de diciembre, la exreina de belleza Samantha Batallanos llegó a la dependencia policial para acusar a Jonathan Maicelo de haberla golpeado e insultado el pasado jueves 7 de diciembre, cerca de las 2:00 p.m. El acto de violencia habría ocurrido al interior de un taxi, el cual Samantha abordó para acudir a una sesión de fotos.

Samantha Batallanos confiesa que Jonathan Maicelo la agredió cuatro veces. (Composición: Infobae)

“Él agarró la puerta del taxi, vino agresivamente. Me comienza a lastimar el brazo, me mete a empujones al carro y se mete él también. Me dice: ‘Qué chuch*** me miras, qué chuch*** me miras’. Y me agarra de los pelos y comienza a forcejear, a jalarme los pelos horrible. Siento que tengo una contusión, me hizo una herida en el ojo. No me soltaba y el taxista hizo como si nada pasaba. Bajé en shock, llorando a mares y tuve que caminar hasta la pista. Me metí a cualquier taxi”, relató ante la Policía.

En el programa de Magaly Medina, Samatha Batallanos compartió más detalles y hasta fotos que prueban que sí sufrió agresión de parte del boxeador.