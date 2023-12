Horarios de Navidad de Plaza Vea, Metro, Tottus, Makro, Vivanda

Revisa el horario de atención de cada una de estas tiendas durante la época navideña. - Crédito: Infobae

A medida que nos aproximamos al término del 2023, la actividad comercial se intensifica notablemente en supermercados y mercados principales del país. Los consumidores se apresuran a realizar sus compras navideñas y de Año Nuevo en locales cada vez más concurridos. Es crucial considerar que la mayoría de estos establecimientos no atenderán al público el domingo 1 de enero, por lo que se insta a la población a planificar con anticipación sus adquisiciones de fin de año para evitar inconvenientes.

Además de la anticipación en la organización durante esta actividad, se sugiere a los consumidores estar atentos a horarios especiales por la época festiva, que pueden variar dependiendo de la región y las políticas de cada cadena de supermercados. Dicha planificación incluye considerar la posibilidad de que ciertos productos de alta demanda puedan escasear conforme se acerca el 31 de diciembre.

Así, con el incremento de personas en centros de compra, se recomienda preparar una lista de manera previa para optimizar el tiempo y asegurar que no falten elementos esenciales en las celebraciones. Los días de operación normal de los mercados previo a la fecha del cierre es información valiosa para quienes deben coordinar sus horarios.

Wong

Wong no suele atender el 25 y 31 de diciembre. Esa disposición estuvo vigente el año anterior y extendió su servicio entre el 21 y 23 hasta las 11.00 p.m. En cuanto al 24, la atención es solo hasta las 9.00 p.m.

Vivanda

En Vivanda, las puertas se abren en dos horarios diferentes, de acuerdo al local: 7.30 a.m. y 8.00 a.m. No obstante, el servicio de esta tienda está disponible solo hasta las 10.00 p.m.

Frente a ello, se espera que se extiende este último hasta las 11.00 p.m. desde quincena hasta el 23 de diciembre. Así, se reduciría el cierre del 24 a fin de que los trabajadores también puedan llegar a casa con sus familias.

Plaza Vea

El horario de atención de Plaza Vea suele ser, en la mayoría de sus sedes, de 8.00 a.m. a 10.00 p.m. A inicios de este mes, este se mantendrá hasta un próximo aviso. De acuerdo a lo experimentado a inicios de este año, a partir de quincena de diciembre, el servicio se brindará hasta las 11.00 p.m.

Además, es usual que el 24 se abran las puertas a las 7.00 a.m. hasta las 8.00 p.m., mientras que el 25 sea desde las 12.00 m.

Tottus

Las tiendas de Tottus abren sus puertas desde las 7.00 a.m. y suelen atender hasta las 10.00 p.m., pero estas fechas de celebración son la excepción. Desde el 16 hasta el 23 se prevé una extensión en el cierre hasta las 11.00 p.m.

En el caso del 24 y 31, el año anterior se permitió el acceso solo hasta las 9.00 p.m. En tanto, no se atienden los 25 y 31 del presente mes, ya que los empleados descansan.

Makro

Fachada de Makro.

Los locales de esta tienda mayorista suelen modificar su horario en los feriados nacionales. La atención inicia a las 7.00 a.m. o 7.30 a.m. y se extiende hasta las 10.00 p.m. En algunos casos, hasta el 23, se expande el cierra hasta las 11.00 p.m.

Si se mantiene la tendencia del año anterior, Makro no abrirá sus puertas el 25 y 31 de diciembre.

Metro

En el caso de Metro, la atención regular es de 8.00 a.m. a 10.00 p.m. Sin embargo, como ocurrió el año anterior, se espera que el servicio sea hasta las 11.00 p.m. a partir del 21 de diciembre. Otro dato que debe ser confirmado es que el 25 de diciembre, al igual que el 31, no abrirá ningún local.

A su vez, se dio a conocer el año anterior que las personas podrían entrar a los establecimientos de 7.00 a.m. a 9.00 p.m. el 24 de diciembre.

Para optimizar la experiencia de compra y minimizar el estrés que suele acompañar a las preparaciones de fin de año, es recomendable considerar los horarios de mayor afluencia y elegir momentos del día en que la concurrencia es menor.