Andrés Andrade decepcionado con Alianza Lima por no respaldarlo tras su lesión: “Fue un golpe muy duro”

Andrés Andrade se mostró decepcionado con la falta de respaldo de Alianza Lima al no renovarle tras su lesión (Instagram).

La historia de Andrés Andrade con Alianza Lima no terminó nada bien, debido a que el volante colombiano sufrió una grave lesión que lo dejó fuera media temporada y su ausencia fue clave para que el equipo no consiga el ansiado tricampeonato. Al finalizar la campaña, se esperaba que el club le renueve por seis meses más, como se acostumbra con los jugadores lesionados, para que tengan un respaldo mientras se recuperan. No obstante, esto no fue así y a finales de noviembre se hizo oficial su salida de la institución.

Algunas semanas después de dicho suceso, el ‘Rifle’ decidió romper su silencio y confesó que su salida lo tomó por sorpresa, pues esperaba renovar su vínculo al menos hasta mitad de año, como suele hacerse en muchos otros lugares, pero se dio con la sorpresa que las leyes peruanas no contemplan esa protección al jugador:

“Creo que debería haber continuado por lo menos seis meses para terminar de recuperarme, como se hace normalmente en todos los equipos, como se hace en Colombia y en Argentina. La legislación de Perú no es así y por ese lado nos jugó una mala pasada. Según he investigado e incluso en los cursos que he hecho, los abogados han explicado que existe una legislación que protege al jugador. Pero hablando con abogados FIFA, resulta que esas son legislaciones de cada país y aquí en Sudamérica solo tres países la tienen y Perú no es uno de ellos. La verdad, no me esperé esto, pero hay que tomarlo, a veces los caminos son buenos y eso es lo que espero, llegar a un club en el que pueda ser feliz de nuevo”, declaró al programa El Vbar de radio Caracol de Colombia.

La salida de Andrés Andrade se anunció en las redes sociales de Alianza Lima.

El futbolista de 34 años también admitió que su salida le dolió mucho, pues no se sintió respaldado por el club que lo contrató, y recalcó que es la primera vez que le ocurre esto en su carrera.

“Fue un golpe muy duro para mí, nunca había pasado esto en mi carrera. Es la primera vez que tengo una lesión importante, y luego me quedo sin equipo y el equipo en el que estoy no me respalda como tal”, lamentó.

Cabe detallar que Alianza Lima sí procedió de esta manera con otros elementos. Por ejemplo, para este 2023, se le renovó el contrato a Christian Benavente, quien sufrió una grave lesión a finales del 2022, similar situación al caso de Gonzalo Sánchez, quien se operó en el 2020 y extendieron su vínculo hasta mediados de 2021.

El volante colombiano anotó de penal el primero de los 'blanquiazules'. (Video: Liga 1 Max).

¿Qué dijo Andrés Andrade sobre Alejandro Restrepo?

Asimismo, Andrés Andrade comentó que, con la llegada de su compatriota Alejandro Restrepo al banquillo ‘íntimo’, tendría más oportunidades de cobrarse su revancha, además, que algunos directivos le habían dado señales positivas respecto a su extensión de contrato.

“Tuve conversaciones con directivos antes de terminar el torneo, me dijeron que querían contar conmigo y que tenía que esperar la decisión del cuerpo técnico. Cuando nombraron a Alejandro me quedé tranquilo, pero la directiva me llamó y me dijo que no contarán conmigo deportivamente y no iban a extender el contrato. Cuando me dicen eso, tuve contacto con el ‘profe’, que me habló muy claro, me dijo que la decisión estaba tomada y no podía hacer nada”, añadió.

Andrés Andrade coincidió con Alejandro Restrepo en Atlético Nacional (Atlético Nacional).

Comparó el fútbol peruano con el colombiano

Por otro lado, el nacido en Cali manifestó que el fútbol colombiano es mucho más competitivo que el peruano, pues lo supera no solo en lo futbolístico, sino en otros aspectos como infraestructura y organización.

“Muchísima, la diferencia en este momento es abismal. En cuanto a la competitividad del torneo, la estructura del torneo, la infraestructura de los escenarios deportivos, creo que todavía le llevamos muchísimo al fútbol peruano”, sentenció.