Magaly TV La Firme EN VIVO: Todos los detalles de la denuncia de agresión de Samantha Batallanos contra Jonathan Maicelo

¿Qué pasó en la última edición de Magaly TV La Firme?

Por otro lado, pese a las críticas contra Luciana Fuster por su elección como Miss Grand, mencionó que le va muy bien por Asia y está perfecto que ella aproveche estos momentos. “Está disfrutando su reinado y eso es otra cosa aparte. No es que me estoy subiendo al coche. Pero por lo menos su corona allá le está sirviendo y mucho”, comentó la presentadora.

La conductora resaltó las recientes declaraciones de Alondra García Miró, quien mencionó en una entrevista que ‘ya no la engañan. “Pero me da muchísimo gusto que Alondra diga ‘a mí ya no me engañan’. Nunca es tarde para aprender porque es cierto a cualquier edad te pueden engañar, sobre todo cuando una está enamorada”, afirmó.