Hugo García critica el nivel ‘Esto es Guerra’ y dice que el reality cambió desde su salida: “Van por cumplir”

Hugo García afirma que ‘Esto es Guerra’ cambió desde que se fue del reality | Kuuu by Giancarlo Cossio. Youtube

Ha pasado un año desde que Hugo García le dijo adiós a ‘Esto es Guerra’ tras casi una década de permanencia ininterrumpida. Aunque el modelo ya no ve el reality de competencia debido a su apretada agenda—pues abrió su propio restaurante y está dedicado a su carrera deportiva—, reconoció que el programa de América TV cambió y ahora los participantes no compiten como antes.

“Ya voy un año afuera, la gente no me creía que iba aguantar tanto tiempo afuera. Si bien tenía una posición buena en el programa, ganaba bien y ya me había ganado un puesto ahí, sentía que no estaba creciendo profesionalmente. Quería hacer otras cosas y justo me salió el proyecto del restaurante, por eso tomé la decisión de salir”, señaló en entrevista con Giancarlo Cossio.

Hugo García vistió la camiseta de los 'Guerreros' en su última temporada en 'Esto es Guerra'. Facebook/EEG

Hugo García cree que ‘EEG’ cambió

Durante la conversación, Hugo García admitió que ha dejado de ver ‘Esto es Guerra’ porque “está trabajando a full”. Sin embargo, indicó que sabe lo que pasa en el programa debido a las noticias que circulan en redes sociales, lo que lo ha llevado a reflexionar sobre la situación actual del reality de competencia.

“Yo creo que ‘Esto es Guerra’ siempre será un programa súper visto. Pero sí siento que se ha perdido la esencia de la competencia de cómo era antes. Siento que ya no es lo mismo. Cuando yo estaba en el programa, vivía y mataba por cada competencia porque sabía que la gente en sus casas la vivía. Yo guardaba ese respeto para la gente que nos veía y daba mi 100%. Ahora siento que no lo hacen, siento que solo van por cumplir”, resaltó.

Pese a ello, destacó el trabajo de Peter Fajardo, productor general de ‘Esto es Guerra’. “Es un crack en lo que hace”, mencionó Hugo.

Hugo García cree 'EEG' ya no es lo mismo desde que partió del reality. Captura/Youtube

Hugo García se ve casado con Alessia Rovegno

El exchico reality Hugo García aseguró que está entre sus planes convivir y casarse con Alessia Rovegno, con quien cumplió dos años de relación amorosa el pasado 7 de diciembre. Según dijo, ya conversó con exreina de belleza sobre el tema del matrimonio.

“Todo a su tiempo, recién hemos cumplido dos años. Tenemos una meta que pronto se enterarán. Todavía no vivimos juntos, pero sí lo pensamos. Si estamos juntos es porque esto es algo súper serio, yo no estoy en la época para perder el tiempo. Sí lo hemos conversado y tenemos las cosas claras”, afirmó el empresario.

Cuando se le preguntó por sus relaciones pasadas, Hugo García evitó referirse a Mafer Neyra. “Yo solo hablo del presente”, fue lo único que dijo.

Hugo García le pidió a Alessia Rovegno que sea su enamorada después de cuatro días de conocerla. Instagram/@hugogarcia

Alejado de los escándalos

Desde que ingresó a los reality de competencia, Hugo García ha destacado por ser una de los pocas figuras que no se ha visto envuelta en polémicas.

“Yo desde el comienzo tuve los pies sobre la tierra, me dije que iba a estar aquí (en el medio televisivo) por competencia, no porque me manchen mi imagen ni porque me hagan una carrera de escándalos. Siempre me cuidé un montón y me perdía de fiestas. Yo me ponía metas de corto a largo plazo, estaba bien enfocado”, mencionó la pareja de Alessia Rovegno.

Hugo García sigue desempeñándose como modelo e imagen de distintas marcas. Instagram/@hugogarcia

Actualmente, Hugo García no tiene pensado regresar a ‘Esto es Guerra’, aunque reconoce que le gustaría conducir un programa de deportes. “Estoy metido en el tema de mi restaurante, trabajando con marcas y viajando bastante, pero nunca descarto la posibilidad de volver. Nadie sabe lo que pasará mañana, por eso siempre traté irme de la mejor manera del programa y me fui ganando, bien con todo el mundo. Sé que tengo las puertas abiertas”, sentenció el modelo.