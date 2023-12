San Juan de Lurigancho: ladrón se camufla en salón de belleza y roba celulares a clientas

Delincuente fue tan sutil al asaltar a la primera víctima que las otras mujeres que se encontraban en el establecimiento no se percataron de su presencia. (24 Horas)

Trabajadoras y clientas de un salón de belleza, ubicado en San Juan de Lurigancho, fueron víctimas de un asalto cuando se encontraban en el establecimiento. Cámaras de seguridad del local registraron el momento en que un delincuente se camufló para robar a las personas que se atendían.

En las imágenes se puede ver que un sujeto, que vestía un pantalón negro, una casaca de color crema y una gorra, ingresa al establecimiento, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Gran Chimú, mientras sostiene una pistola en la mano derecha.

El ladrón primero se acercó sutilmente hacia una clienta, en el momento en que estaba retirándose del lugar. La víctima le entregó el objeto cuando vio que el sujeto estaba armado.

En ese momento, en otro espacio del salón de belleza otras tres clientas estaban distraídas y no se habían percatado del acto delictivo.

Pero el ladrón se les acercó y todas entraron en pánico. El delincuente primero intentó robar el celular de una joven, quien opuso resistencia en un principio, hasta que su madre le dirigió una mirada para pedirle que le entregue el objeto.

“Ella no quería darle el celular y su mamá le hizo una mirada fuerte para que le dijera ‘oye sabes qué suelta el celular’, porque por encima de eso estaba la seguridad de nuestra vida y todas nos quedamos en shock”, contó la dueña del establecimiento en entrevista con 24 Horas, de Panamericana Televisión.

Delincuente ingresó a salón de belleza en San Juan de Lurigancho y robó celulares a clientas. (Captura: 24 Horas)

La administradores del negocio aseguró que no sabía cómo reaccionar porque estaba sorprendida de lo que estaba ocurriendo. Percibió que lo mismo sintieron sus clientas.

“Es impactante, te quedas en shock. En ese momento tú no sabes cómo vas a reaccionar. En ese momento todas las mujeres que estábamos acá, porque solo estábamos mujeres, acá solo se atienden mujeres, nos quedamos en shock total porque nunca nos había pasado eso”, afirmó.

Ella acudió a la comisaría de Zárate para denunciar el asalto y robo de los celulares en su salón de belleza. Ahí también pidió a los policías que vigilen más las calles.

Sin embargo, un efectivo policial le respondió que eso era imposible porque entre las 5 de la tarde y 7 de la noche hay mucho embotellamiento, lo que impide que realicen patrullaje.

“Pero cuando estaba ahí el policía me dijo que no se puede hacer patrullaje a las 5, 6, 7 porque hay mucho tráfico. Eso me dijo. Una se siente decepcionada porque una a veces se queda hasta 7 (de la noche) o de repente 8 (de la noche) o 6 de la tarde y ahí empieza el peligro, desde esa hora”, comentó.

También señaló que la dependencia policial a la que acudió solo se encuentra a dos cuadras de su negocio, por lo que no es necesario utilizar un vehículo para vigilar las calles.

“La distancia no es excusa porque la comisaria de Zárate solo está a dos cuadras. Hasta caminando los policías pueden hacernos una vigilancia, pero no se da, o cuando hay un incidente sí se logra ver policías, pero solo unos días. Pero luego es silencio, peor que un cementerio”, indicó.

Para evitar ser víctima de un asalto nuevamente, la dueña del salón de belleza utiliza una cadena en la puerta principal y no permite el ingreso de cualquier persona.