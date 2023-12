¿Oliver Sonne puede dejar Silkeborg de Dinamarca? La única condición que aceptará el club para venderlo

Oliver Sonne podría dejar Silkeborg para dar el salto a una liga más fuerte de Europa. - créditos: Getty Images

Oliver Sonne se ha convertido en uno de los jugadores más queridos en la selección peruana. A pesar de que aún no ha podido debutar de manera oficial con la ‘bicolor’ en las Eliminatorias 2026, se ha ganado el cariño de los hinchas por su predisposición para jugar y también teniendo en cuenta el alto rendimiento que viene mostrando en Silkeborg IF. Ante esta situación, no sorprendería que pueda dar el salto a una liga más importante de Europa. Sin embargo, no sería algo sencillo, por una condición de parte de su club.

Te puede interesar: Oliver Sonne dio asistencia milimétrica en triunfo de Silkeborg por Copa Dinamarca 2023

El periodista danés, Gisle Thorsen, brindó una entrevista a diario Depor, en la que aseguró que la posibilidad de que cambie de equipo sería un hecho, teniendo en cuenta el interés de un grande del fútbol de ese país como Copenhague, aunque existe un factor sumamente clave podría impedir que pueda darse esta operación.

“Indudablemente, la posibilidad de su venta está sobre la mesa. Tuvo un rendimiento destacado durante la temporada y recientemente fue seleccionado para el equipo de la primera mitad de la campaña. Copenhague ha mostrado interés, pero aún queda por determinar si Silkeborg está dispuesto a venderlo. Actualmente, el club cuenta con una sólida situación financiera, lo que les permite declinar la oferta sin dificultad”, comentó.

Oliver Sonne dio un salto significativo en su tercera temporada con Silkeborg IF. - créditos: Getty Images

¿En cuánto podría salir de Silkeborg?

El hecho de que Oliver Sonne haya sido elegido en el once ideal de la liga de Dinamarca en el otoño europeo haría que sea objeto de deseo en otros países, por lo que surge la cuestión de en cuánto podría dejar Silkeborg IF. En esa línea, el comunicador estimó su precio de salida.

Te puede interesar: Oliver Sonne podría fichar por el club más grande Dinamarca: “Es un equipo apasionante”

“Es uno de los futbolistas más codiciados en la plantilla de Silkeborg, después del delantero Alexander Lind. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente una cifra, podemos hacer una estimación basada en las recientes ventas de Rasmus Carstensen, exlateral derecho, por alrededor de dos millones de euros, y del lateral izquierdo Lukas Engel por casi tres millones de euros. Personalmente, calculo que para que Sonne sea vendido, sería por un valor como mínimo de tres millones de euros”, precisó.

Oliver Sonne y las ligas europeas para su perfil

Como se mencionó líneas arriba, Oliver Sonne se erigió como uno de los futbolistas más importantes del elenco ‘rojo’ en el 2023. De hecho, acumula 20 presentaciones, en las que ha podido anotar un gol y brindar dos asistencias. Ante este panorama y a sus 23 años podría jugar en una competición de mayor rango. Justamente, Gisle Thorsen nombró tres ligas en las que calzaría de acuerdo con sus cualidades futbolísticas.

Te puede interesar: Sergio Peña cuestionó apoyo incondicional a Oliver Sonne por encima de jugadores referentes de Perú

“Posee cualidades destacables como un excelente rendimiento físico y una intensidad elevada en su juego. Podría encajar bien en un buen club de Países Bajos, Bélgica o incluso Alemania. Aunque no sea uno de los jugadores más comentados en este momento, su talento es evidente, aunque juegue en un club de menor tamaño”, dijo.

Asistencia de Oliver Sonne con Silkeborg. (Jorge Castillo)

Oliver Sonne en la selección peruana

Ahora, la estadía de Oliver Sonne en la selección peruana no ha sido del todo favorable. Esto debido a que todavía no ha podido sumar sus primeros minutos en el proceso clasificatorio pese a que fue convocado por el técnico Juan Reynoso desde la fecha 3 hasta la 6. Con todo esto, surgió el rumor de que podría estar decepcionado y decidiría optar por representar a Dinamarca.

No obstante, Thorsen descartó esa chance, por ahora, ya que en el país ‘nórdico’ no se ha comentado y por otra teoría sustentada. “No se habla de eso aquí (que sea llamado por Dinamarca). Por lo general, los jugadores de la Superliga no son convocados, así que no veo que eso suceda en este momento”, sostuvo.