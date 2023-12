Sorprende en TikTok al revelar que enseña música en campamento minero: “Realizamos conciertos en el café de la empresa”

El usuario de nombre Miguel, explicó cómo es su vida dictando clases en un lugar tan alejado de la ciudad. Video: TikTok @klusterstorm

La música trasciende el tiempo, las fronteras y por supuesto, también las profesiones. Así lo ha demostrado un profesor de música que ha sorprendido en TikTok ya que desempeña su carrera en un espacio poco común, donde pocos imaginarían que se podría llevar clases de esta naturaleza.

El usuario @kluterstorm compartió en su cuenta una serie de videos que explican cómo pasa sus días enseñando música nada menos que en un campamento minero.

Una escuela de música para mineros

Esta particular escuela está ubicada en el campamento Yanacancha, de Antamina, y tiene como profesor a Miguel, un usuario de la red social TikTok que dio a conocer su oficio y empezó mostrando cómo se prepara para las clases que imparte en el lugar. “Soy profesor de música en un campamento minero. Sí, lo sé, es muy raro”, asegura en la primera parte del clip.

Su rutina dentro del recinto consiste en alistarse tal cual lo haría un trabajador de la mina que realiza trabajos más pesados, es decir, se requiere el uso de trajes con cintas reflectantes y zapatos de seguridad.

Dentro de las instalaciones se puede observar a la gran cantidad de personas que allí laboran, así como el tipo de alimentación que reciben en unidad, un plato bastante copioso durante el desayuno. “Más parece almuerzo”, menciona el profesor.

También mostró lo que serían gajes del oficio dentro de la escuela musical. “Hace unos días un alumno rompió mis baquetas, así que hoy estrenamos par nuevo”, aseguró. “En esta escuela los mineros pueden aprender a tocar guitarra, piano, batería, violín, canto y otros instrumentos”, precisó el cibernauta mientras en las imágenes mostraba la sala que estaría destinada para tal fin.

En un segundo video se aprecia más a detalle cómo los alumnos, vestidos con uniformes de la minera, llegan para tomar sus clases de diferentes instrumentos.

Los trabajadores del campamento minero de Antamina sorprenden con su talento. Video: TikTok @klusterstorm

“A las ocho de la mañana llegan los primeros alumnos para las lecciones de guitarra, las clases de arpa, de hecho en la zona de Áncash les gusta mucho el huayno con arpa. Ensayo con el grupo de música latinoamericana, ensayo con el grupo de huayno, con la banda de rock, y el toque romántico lo puso un ‘master’ que tocaba muy bien el saxofón”, explica el usuario de TikTok.

“De hecho cada cierto tiempo realizamos conciertos en el café de la minera”, agregó, mientras se muestran imágenes de lo que sería una de las presentaciones del grupo de música. Asimismo, el usuario añadió otro video donde los alumnos entonan una melodía mezclando más de un instrumento.

Usuarios de TikTok quedaron sorprendidos

Cibernautas se manifestaron al respecto en los comentarios. Foto: TikTok @klusterstorm

La mayoría de cibernautas quedaron asombrados por esta escuela de música ubicada en la minera, ya que nadie se imaginó que este tipo de actividades se realizaban en el recinto tan alejado de la ciudad. Muchos no dudaron en dejar sus opiniones y dudas a través de los comentarios.

“Muy interesante, segunda parte por favor”, “Profe, no están recibiendo personal en el campamento”, “Buena profe esa no me la sabía, tendré que intentar ingresar a la chamba”o “Dónde es”, son algunos de los comentarios que se leen en el primer video, que acumula más de 160 mil vistas y al menos 8 mil comentarios.

Por otro lado, no faltaron quienes tomaron con humor el clip. “Antamina es otra cosita”, “Yo saliendo de la minera a tocar Master of Puppets”, “Eso no había cuando trabajé ahí”, “Qué buena idea para desestresar al personal”o “¿Es Europa?”, se aprecia en la sección de comentarios que no han parado de llegar debido a la sorpresa que sigue causando la escuela de música del campamento minero.