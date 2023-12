¿Qué dijo Bryan Torres luego de llevar a Samahara Lobatón a una clínica local?. | Willax TV.

Samahara Lobatón sigue en medio de la polémica. En esta ocasión, tras su enfrentamiento con Youna, la influencer fue llevada de emergencia a una clínica local. La información fue compartida por el programa ‘Amor y Fuego’, quienes mostraron que ella llegó acompañada de Bryan Torres, su actual pareja y conviviente.

Los reporteros del magazine de Willax Televisión estuvieron atentos a lo que venía sucediendo, por lo que no dudaron en ubicarse a los exteriores de este centro de salud para saber detalles de lo que venía aconteciendo. Es así que ellos lograron encontrar al cantante y le hicieron algunas preguntas al respecto.

“(¿Cómo está su situación? ¿Está bien o está complicada?) Tú mismo lo estás diciendo, estamos en emergencia, hermano”, respondió Bryan Torres de forma escueta. Posteriormente, ingresó a la clínica para seguir acompañando a su pareja, de quien no se tenía noticias.

Samahara Lobatón estaría atravesando momentos difíciles en su salud. | Composición/Instagram

Luego de varias horas, Samahara Lobatón salió de la clínica y subió al carro de su pareja. Pese a las preguntas de los reporteros, ella evitó dar alguna declaración al respecto. Cabe precisar que en los últimos días trascendió de que la influencer se encontraría embarazada, aunque ella negó este hecho ante Magaly Medina.

Sin embargo, Rodrigo González ha salido decir que la exchica reality se encontraría en la dulce espera. Asimismo, comentó que su intuición casi nunca ha fallado, poniendo varios ejemplos. Además, señaló que aunque ella diga que no está embarazada, no se le puede creer, ya que antes ha hecho lo mismo.

“Lo ha negado, pero ¿tú crees algo de lo que pueda salir de su boca? Es una decisión personal confesarlo, pero cada vez que yo te he dicho que alguien ha estado embarazada, lo ha estado, no me voy a arriesgar a decir algo así si no tengo una fuente muy cercana, yo cuento lo que sé, pero los únicos autorizados en soltar datos son los protagonistas”, dijo.

Samahara Lobatón negó que esté embarazada de Bryan Torres: “No es cierto”

Cabe recordar que Samahara Lobatón y Bryan Torres tienen más de cinco meses juntos, pero ellos conviven desde hace un tiempo atrás, por lo que no se puede descartar que hayan decidido iniciar una nueva familia, especialmente en medio de los enfrentamientos de la influencer con el papá de su hija, Youna, el barbero que actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos.

Samahara Lobatón y su enfrentamiento con Youna

Samahara Lobatón continúa en medio de la polémica. Durante las últimas semanas, la joven influencer ha estado enfrentada a Youna, quien la acusa de no permitirle ver a su hija. Ante estas acusaciones, ella ha salido a decir que no permite que su pequeña vea a su padre porque él no se hace cargo económicamente de la menor desde hace un tiempo.

Debido a que no han podido llegar a una conciliación, la exchica reality lo ha demandado y le viene exigiendo la suma de 4500 soles mensuales. Esta cifra incluye educación, alimentación y diversión de la pequeña, y es que según la hija de Melissa Klug, su pequeña gasta al rededor de 9000 soles mensuales.

“Mi hija gasta 9 mil soles mensuales y como no le quiero dar esa cantidad no me deja ver a mi hija (…) Mi hija gasta supuestamente para ella 9 mil soles y Samahara me pide la mitad”, dijo Youna, desde Estados Unidos, en una charla con Magaly Medina.

Durante la transmisión, la conductora cuestionó la cantidad indicada por la influencer, inquiriendo sobre si los gastos incluían el pago de niñera o alquiler, lo cual el joven negó, pues ella vive en una residencia libre de estos gastos.