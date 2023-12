Oliver Sonne tuvo singular gesto de cariño por Perú que aviva la esperanza de su regreso a la selección

Oliver Sonne aun no tiene la oportunidad de debutar con la selección peruana.

La última vez que Oliver Sonne vino a jugar con la selección peruana, la historia no terminó nada bien, pues la ‘bicolor’ solo sumó un punto al perder 2-0 con Bolivia en el Hernando Siles de La Paz, e igualar 1-1 con Venezuela en el Estadio Nacional de Lima, por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, resultados que la sepultaron al último puesto de la tabla de posiciones.

Te puede interesar: Oliver Sonne podría fichar por el club más grande Dinamarca: “Es un equipo apasionante”

Además, el técnico Juan Reynoso no le dio la oportunidad de debutar con el combinado incaico, al no incluirlo en la convocatoria para el primer encuentro y dejarlo en el banco de suplentes en el segundo. Además, el lateral derecho nacido en Dinamarca, fue captado y las imágenes que se viralizaron, cuando aparecía arrojando la camiseta ‘blanquirroja’ al suelo, al momento de sentarse en el banquillo, luego de que el ‘Cabezón’ realizara la última modificación y se confirmara su no participación en el duelo con la ‘vinotinto’.

Oliver Sonne tiró camiseta de la selección peruana al saber que no debutará ante Venezuela - Crédito: José Carlos Quispe.

Tras estos sucesos, se pensó que el jugador del Silkeborg IF no tendría intención de volver al Perú. No obstante, la intención de Sonne de representar los colores blanco y rojo sigue firme, y así lo demostró mediante un emotivo gesto al final de la victoria de su equipo 2-0 sobre FC Copenhague por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Dinamarca, encuentro en el que dio una asistencia.

Te puede interesar: Oliver Sonne dio asistencia milimétrica en triunfo de Silkeborg por Copa Dinamarca 2023

Tras el duelo, su hermana publicó en redes sociales, una foto en las que se le veía al futbolista de 23 años, besando tiernamente unas canilleras decoradas en honor a la selección peruana y a su familia.

Oliver Sonne besando sus canilleras decoradas en honor a la selección peruana.

No es la primera vez que estas canilleras salen a la luz. Durante el Perú vs Venezuela, se pudo observar que Oliver Sonne se colocó esta indumentaria, la cual pensaba utilizar en su debut con la ‘bicolor’. De hecho, las imágenes del jugador retirándose el aparato de protección, también se viralizaron en el internet.

Te puede interesar: Oliver Sonne hizo feroz autocrítica por mal momento de Silkeborg en Dinamarca: “No parecemos un equipo que pelee en la cima”

El compromiso del ‘Vikingo’ con la selección peruana sigue vigente con el singular gesto. Ahora solo le queda seguir rindiendo en alto nivel en el campeonato danés, y esperar a la próxima fecha FIFA, la cual se llevará a cabo en marzo y en la que la ‘franja’, disputará dos amistosos, con rivales a confirmar, los cuales servirán de preparación para la Copa América 2024.

Canilleras con las que Oliver Sonne planeaba debutar con la selección peruana (Movistar Deportes).

El futuro de Oliver Sonne

Oliver Sonne se prepara para afrontar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Dinamarca, en el que el Silkeborg IF recibirá al FC Copenhague, con la consigna de mantener la ventaja 2-0 conseguida en el duelo de ida. Dicho encuentro se llevará a cabo este sábado 9 de diciembre a las 12:00 horas peruanas, en el estadio JYSK Park.

Su próximo compromiso no será hasta febrero, debido a que en Dinamarca, toda competición oficial se paraliza por el fuerte invierno que se vive en esa parte del mundo. El lateral derecho volverá a competir el 17 de febrero del 2024, nuevamente contra FC Copenhague, pero por la fecha 18 de la liga danesa. En el campeonato local, el equipo del peruano marcha en el sexto puesto con 27 puntos, y pelea por clasificar a torneos internacionales.

En una entrevista al medio bold.dk, Sonne se refirió a la posibilidad de cambiar de aires en este mercado invernal: “Hablaré con mi agente sólo cuando termine la temporada de otoño, así que ahora hay que centrarse en los últimos partidos, y luego los rumores tendrán que esperar. Siempre es muy divertido”, declaró.