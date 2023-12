Christian Ysla conmueve con video dedicado a su hija: “Perdí la olla pero hace 6 años gané otra copa”

Christian Ysla conmueve con video dedicado a su hija tras perder “El Gran Chef Famosos”. (Video: Instagram Christian Ysla).

Christian Ysla emociona a sus seguidores con un tierno video que compartió en sus redes sociales. Tras finalizar la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” y quedar en segundo lugar, el actor cómico elogió el regalo que le hizo su pequeña hija de 6 años.

Ya en el capítulo final de “El Gran Chef Famosos”, cuarta temporada, se pudo ver en la estación de Ysla un lindo trofeo decorado muy creativamente. Fue José Peláez quien se dio cuenta de la manualidad y le consultó al actor quién se lo había regalado.

“He visto este trofeo, cuéntanos un poco”, le dijo Peláez a Ysla, quien le dijo: “Hoy día mi hija se levantó y me dio esto, y me dijo ‘papá acá está tu trofeo’”, recordando que cada día su pequeña le preguntaba si había pasado al siguiente nivel.

Pero, adicional a ello, ahora el actor, quien se ha caracterizado por hacer diversos videos con la experiencia que ha tenido con cada uno de sus compañeros del reality de cocina de Latina, decidió crear su propio video dirigido a su pequeña hija.

El actor revivió el día de la gran final, desde que se despertó, contacto que ese día estaba muy emocionado y nervioso. “Estaba a un paso de ganar la olla de oro, pero, ¿quién era mi oponente?: Mónica Zevallos”, dijo Ysla.

Sin embargo, revela que todo el nervio se le fue “cuando mi hija me regaló mi copa de oro. Era hermosa. Ella misma lo hizo con sus propios manitos. Estaba tan emocionado que quería mostrársela a todos y llevé mi copa a la grabación”, cuenta el actor.

Christian Ysla muestra el trofeo que le hizo su pequeña hija de 6 años.

Christian Ysla también confiesa que, cada que estaba abrumado, en la gran final del programa, “miraba la copa de mi hija y me tranquilizaba”, dijo Ysla, quien terminó el emotivo video con una gran reflexión: “Perdí la olla de oro, pero saben qué, hace 6 años cuando nació mi hija gané otra copa”, afirmó.

Su video conmovió a todo el público, quienes comentaban que ya estaban llorando con el mensaje del actor. “No gané la Olla de Oro, pero cuando nació mi hija gané La Copa de Diamante”, aseguró.

Christian Ysla revela que no quería ser padre

En la etapa de la semifinal de “El Gran Chef Famosos” cuarta temporada, el actor también logró conmover al público con la reacción que tuvo luego de ver el mensaje de aliento que le envió su pequeña Fernanda, quien, en aquel entonces, tenía 5 años.

“Papi muchas fuerzas, eres el mejor, cocina rico. Que la pases muy bien, espero que ganes, besitos”, desencadenando un rostro de orgullo y emoción de parte de Ysla, quien se animó a compartir su experiencia personal, afirmando que nunca pensó en ser padre. Sin embargo, contó que la llegada de su esposa Carol Hernández cambió su perspectiva.

“Quiero decir una cosa. Yo no quería ser papá, no quería tener una familia, no quería casarme. Tuvo que llegar mi esposa para que me cambie ese chip, porque te dicen que un hijo te cambia la vida y llegó mi hija”, confesó el actor para sorpresa de todos sus compañeros.

Christian Ysla confiesa que no quería ser padre, pero su hija le cambió la vida | Latina

Christian Ysla ha demostrado su faceta paternal fuera de las cámaras, siendo muy activo en las redes sociales. En un video de hace algunas semanas, que se hizo viral con más de 40 mil me gustas en TikTok, Ysla mostró su día a día cuidando y cocinando a su hija, lo que fue celebrado por los usuarios de la plataforma con cientos de comentarios positivos hacia su rol como padre. Los seguidores del improvisador elogiaron su dedicación, incluso aquellos que encontraron en sus acciones eco de sus propias experiencias familiares.

Christian Ysla conmueve al público

En las redes sociales, a raíz de su último video dedicado a su pequeña, el actor logró que el público se emocione hasta las lágrimas y le muestren su cariño y afecto para él y toda su familia.

“Ay Christian, cómo te he llegado a querer”, “¿Por qué estoy llorando de nuevo?”, “Es muy temprano para llorar. Team Platita”, “Fernanda es muy afortunada (no estoy llorando, se me metió una copa al ojo)”, fueron algunos de los comentarios; mientras que otros elogiaron su faceta como padre.

“A veces pienso que los hombres todos son iguales, pero aún veo que existen buenos hombres y, sobre todo, buenos padres. Qué afortunada tu niña que ganó un papá de oro”, le comentaron.