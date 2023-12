Samahara Lobatón negó que esté embarazada de Bryan Torres: “No es cierto”

Samahara Lobatón negó que esté embarazada de Bryan Torres. ATV: 'Magaly Tv La Firme'.

Samahara Lobatón descartó totalmente que se encuentre en la dulce espera, mediante un enlace con Magaly Medina, la noche del 5 de diciembre.

Te puede interesar: Bryan Torres habla sobre conflicto legal entre Samahara Lobatón y Youna: “No me gustaría pasar por lo mismo”

La hija rebelde Melissa Klug se comunicó con ‘Magaly TV La Firme’ para responder a las acusaciones del padre de su niña, quien asegura que no le permite comunicarse con la niña porque lo tiene bloqueada no solamente de su número sino también de sus familiares.

Pero al finalizar su descargo, la figura de ATV le consultó si era cierto los rumores que decían que se estaría en estado de gestación, es decir, esperando un hijo de Bryan Torres, su actual pareja, con quien tiene cerca de cuatro meses. La influencer lo negó totalmente.

“No, no estoy embarazada”, dijo y luego soltó una carcajada.

Samahara Lobatón niega que haya sido agredida por Bryan Torres. América TV.

Samahara Lobatón niega que Youna se comunique con su hija

Samahara Lobatón contó los motivos por los que tiene bloqueado a Yonathan Horna más conocido como Youna, pues considera que su relación ya no es sostenible y siempre discuten, lo cual no les hace bien a ninguno de los dos. Por eso, de acuerdo a lo que señaló en el programa de ‘Magaly TV La Firme’, señaló que le envió el número de su nana al padre de su hija para que comunique por ahí.

“Yo sí lo tengo bloqueado porque no es sano para ninguno de los dos el tipo de relación que tenemos. No voy a permitir que el padre de mi hija me insulte, mi humille y diga que soy mala madre por interno y en televisión nacional”, comentó en un inicio.

Afirmó tajantemente que Youna no se comunica con su hija, a pesar de que tiene los medios para hacerlo y si lo hace, se contacta fuera de los horarios que acordaron o cuando la menor se encuentra realizando sus actividades recreativas.

Te puede interesar: Magaly Medina expone que ex de Bryan Torres lo denunció por agresión física: “Me ahorcaba, me jalaba el cabello, me pegaba”

“El horario no se le puse yo, él se lo puso y se lo dio a la conciliadora, lo que sí le pedimos que nos dijera una hora exacta porque mi hija tiene rutinas y actividades durante el día”, explicó.

Magaly Medina le consultó a Samahara que más allá de permitir que se comunique en el horario acordado, ella le da la oportunidad que su niña lo llame cuando está en el parque o en otro lugar. La influencer contestó que no lo hace porque el interesado debe ser Youna.

“El interesado en hablar con su hija es él. Él está muy malacostumbrado a que tenga que reventarle el teléfono para que se comunique con ella. Yo no tengo por qué llamarlo a él, para que se comunique con ella. Le envié un mensaje para que se comunique con la nana, en un mes la llamó un sábado cuando la nana ya no estaba trabajando”, detalló.

Por otro lado, negó que condicione la comunicación de su hija con su padre mediante el pago de la pensión alimentaria. “Yo jamás le prohibiría a él que se comunique con ella, él puede llamar a la nana cuando quiera en el horario de la conciliación”, dijo.

Samahara Lobatón niega que Youna se quiere comunicar con su hija. ATV.

Magaly Medina pierde los papeles y le pide más comprensión a Samahara

Magaly Medina llamó terca a Samahara Lobatón por no ser flexible con respeto a los horarios de comunicación de Youna hacia su hija. La influencer señaló que su expareja no puede llamar cuando él quiera.

Te puede interesar: Youna desmiente a Bryan Torres y aclara que no tiene comunicación con él: “Es un mentiroso”

“Pero que vas a hacer, por lo menos que tu hija vea a su padre, que lo escuche, qué te importa que lo haga cada dos semanas. Algún día tu hija juzgará a su padre... no te parece que es un poco inmaduro e inflexible de tu parte”, indicó la comunicadora.

A lo que Samahara Lobatón aseguró que Youna no se comunica con hija porque no quiere. “No puedo conversar con él porque siempre me humilla, me insulta, no creo que nadie se merece lo que hace conmigo, si quiere hablar con mi hija, que hable con la nana. No la llama porque no se le da la gana”, sentenció.