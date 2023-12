Renato Rossini Jr. escucha los consejos de su mamá antes de elegir a una mujer: “Tiene la última palabra”

Renato Rossini Jr. contó qué le gusta de las mujeres y su situación sentimental actual. (Foto: Captura de IG)

Renato Rossini Jr. ganó gran popularidad por su participación en ‘El Gran Chef Famosos’, programa al que llegó acompañando a su padre. Su estadía en este espacio lo habría llevado a conocer a Ale Fuller, finalista de la segunda temporada; sin embargo, aquí no acaban las cosas, ya que ambos fueron ampayados por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

De acuerdo a las imágenes que difundió el espacio de Magaly Medina, el hijo de Renato Rossini pasó gran parte de la noche al lado de la rubia. Ellos primero llegaron a una discoteca ubicada en Barranco, para luego ir a la casa de la joven, donde se los captó dándose apasionados besos y quedándose varias horas juntos en este departamento.

Cabe precisar que tanto Renato Rossini Jr. como Ale Fuller, se encuentran totalmente solteros. La actriz anunció que terminó con su pareja a pocos meses de contraer matrimonio, mientras que el modelo señaló que este año culminó una importante relación este año.

“No tengo pareja. Este año terminé una relación de mucho tiempo, ahora estoy enfocado en mi carrera”, dijo en un inicio. Asimismo, el joven comentó que cometió un error con su último amor. “Entregué todo. No está mal eso, tampoco está bien. Uno debe tener espacio para sus cosas”, sostuvo en entrevista con Magacín 24.7.

En ese sentido, se animó a revelar qué es lo que le atrae de una mujer. “El físico atrae, pero la vibra y la química te hacen conectar. Si no me conecto a nivel emocional, no fluye. Me gustan las chicas deportistas y ocupadas, las que no me hacen caso porque es un reflejo de que tienen cosas que hacer”, precisó.

Ale Fuller sería el nuevo jale de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'.

Escucha los conejos de su mamá

Durante una entrevista con el ‘Flaco’ Granda, Renato Rossini Jr. señaló que su mamá es la mejor consejera que puede tener, incluso le cuenta con qué chicas se encuentra saliendo y ella le dice si debería de continuar con dicha relación o no, incluso ella tiene la última opinión.

“Mi mamá es la persona que me pone en regla. Cuando alguien me tiene que decir las cosas como son, mi mamá me las dice. No tiene pelos en la lengua. Inclusive con las chicas, me dice ‘cuidado con esta chica, no me parece’. O sea, siempre tiene que pasar el filtro, ¿me entiendes? (…) Si yo voy a salir con una chica de manera formal, mi mamá es la que tiene la última opinión”, señaló.

Asimismo, él ha confesado que su progenitora ha sido un pilar importante en su formación profesional, ya que siempre estuvo detrás de él para que termine su carrera universitaria. Según su cuenta de LinkedIn, Renato Rossini Jr. posee formación en Administración de Empresas. “Me dijo que nunca me rinda con el tema de la universidad”, señaló.

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. son vistos besándose por cámaras de 'Magaly TV La Firme'. | Captura ATV/Latina/Instagram Ale Fuller

Ale Fuller ingresaría a ‘El Gran Chef Famosos’

A través de su cuenta de X, Ric La Torre contó que él conoció a la pareja hace poco por un evento de una marca y que fueron amables con él. Además, dio a conocer que no vio ninguna señal de coqueteo entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. hasta que se emitieron las imágenes del ampay.

“Bueno, la data que yo manejo es que Ale Fuller ingresará a #ElGranChefFamosos La Revancha. Aún no la anuncian. De hecho, me topé con ella y con Renato Rossini Jr. la semana pasada en un evento de Ripley. No vi coqueteos, pero sí confianza”, escribió.