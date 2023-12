Nati Sánchez confirma que Pedro Loli le fue infiel: “Lo niega, ya es cosa suya si quiere vivir así”

Nati Sánchez confirma que Pedro Loli le fue infiel. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la reciente entrega de “Magaly TV La Firme”, Nati Sánchez decidió hablar abiertamente frente a las cámaras del programa de Magaly Medina y reveló a una de las reporteras que la razón de su ruptura con el cantante Pedro Loli fue una infidelidad.

La joven de 27 años afirmó que, aunque poseía pruebas de la deslealtad del miembro del “Grupo 5″, él lo negaba de forma contundente. Incapaz de seguir tolerando la situación, optó por poner fin a su relación de más de año y medio a través de las redes sociales.

“No voy a entrar en detalles, pero considero que trató de hacer conmigo lo que ya hizo en su relación pasada”. Posteriormente, cuando le preguntaron si su separación se debió a una infidelidad, ella respondió firmemente: “Yo no tolero esas cosas porque sé lo que valgo como persona”, mencionó la joven en una conversación vía chat con una de las periodistas de Magaly TV La Firme.

Luego de ello, terminó confirmando que Pedro Loli le terminó siendo infiel. “Sí, claro, encontré cosas que no cabían en una situación normal”. Tras ello, Natalia Sánchez añadió: “Pero mira, esa es decisión de cada uno. Yo no puedo obligarlo y meterme en su cabeza a que haga las cosas bien. Lo niega, pero una es FBI, pero ya es cosa suya si quiere vivir así”.

En otras capturas de conversaciones de WhatsApp se lee como, Sánchez negó haberle sido infiel con alguna persona del ambiente artístico, tal como circulaban los rumores. “No amiga, con gente que ni yo conozco”. Adicionalmente, confesó poseer evidencias que demostrarían el engaño de Loli. “Sí, pero no lo pienso mostrar”.

Vale indicar que, Nat Sparkly en redes sociales hizo el siguiente comunicado: “Buenas noches, comunico que he decidido dar por terminada mi relación con Pedro (Loli). Por mi bienestar y paz mental, pido por favor cualquier situación o acción concerniente a él, se me deslinde totalmente”, se lee en la publicación.

Hace poco, Nati Sánchez, pareja de Pedro Loli, causó revuelo al difundir un comunicado en sus plataformas digitales en el que daba por concluida su relación sentimental con el artista de cumbia. En una sección específica de su declaración, enfatizó su merecimiento de “un amor leal y verdadero”, lo que sugiere una insinuación de infidelidad por parte de Pedro Loli, siendo esta la razón que la llevó a dar por terminado su romance con el cantante.

“Buenas noches, comunico que he decidido dar por terminada mi relación con Pedro. Por mi bienestar y paz mental, pido por favor que cualquier situación o acción concerniente a él, se me deslinde totalmente. Desde el más profundo amor que me tengo, la vida es demasiado linda para disfrutarla de la mejor manera, todos merecemos encontrar un amor leal y verdadero”, escribió en las historias de su Instagram.

Asimismo, la modelo eliminó todas las fotos y videos que tenía con el integrante del “Grupo 5″ de su cuenta de Instagram. Hasta el momento, el cantante de cumbia no se ha pronunciado al respecto, se espera que en las próximas horas brinde sus comentarios.