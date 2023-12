Magaly Medina perdió los papeles con Samahara Lobatón en plena entrevista: “Tu hija debe ver a su padre”

Magaly Medina perdió los papeles con Samahara Lobatón en plena entrevista | Magaly TV La Firme. ATV

Magaly Medina se enfadó con Samahara Lobatón por no permitirle a Youna comunicarse con la hija que tienen juntos, pese a que ambos tienen un acuerdo de conciliación. En plena entrevista, la ‘Urraca’ criticó a la hija de Melissa Klug por no ser flexible con el babero y enojarse con él por demorarse tan solo ocho minutos en llamar a la menor.

“Esta es una conversación entre tú y él, donde él se ha pasado unos minutos y tú dices que no (puede hablar con la niña). ¿No te parece eso terquedad e inflexibilidad que no debería darse?”, preguntó la periodista a la influencer, quien admitió que tiene bloqueado a Youna de WhatsApp porque “su relación no es sana”.

Samahara Lobatón intentó defenderse, alegando que actuó de esta forma porque su expareja había dejado de llamar a su hija en dos semanas y recién quería comunicarse cuando tenía tiempo libre. Sin embargo, Magaly Medina la interrumpió furiosa.

Magaly Medina molesta con Samahara Lobatón por no ser flexible con Youna | Captura/Magaly TV La Firme

“¿Pero qué vas a hacer? Tu hija debe ver a su padre, que lo escuche. Que te importa si lo haces cada dos semanas. Algún día tu hija juzgará a su padre cuando sea grande, mientras tanto tú déjalo. No es que sea: ¡NO, YOUNA, TE PASASTE OCHO MINUTOS! ¿No te parece que eso es inmaduro?”, expresó.

La hija de Melissa Klug únicamente respondió: “Mi hija lo juzgará. Él y yo no podemos hablar porque siempre terminamos peleando. Eso (la captura de WhatsApp) no fue ahora, sino hace más de un mes. Él no habla desde el 31 de octubre con mi hija, que le dijo que le iba a mandar su disfraz de Halloween, nunca se lo compró ni mandó. No le da ganas de llamar a su hija, llama a la nana cuando ya no está en horario laboral”.

Magaly Medina criticó a Samahara Lobatón por impedir que su hija hable con Youne | Captura/Magaly TV La Firme

Samahara Lobatón niega estar embarazada

Más adelante, Magaly Medina le preguntó a Samahara Lobatón si eran ciertos los rumores de que estaba embarazada de Bryan Torres, su actual pareja. La influencer respondió con una sonrisa que no estaba en la dulce espera. “No lo estoy”, manifestó.

“Muy bien, ojalá que este año Papa Noel les traiga un poco de paz a ustedes tres. Si vas a estar con un fiscal así de (cronometrado), no van a llegar a ningún buen puerto. No todo es material en la vida, ¿no dices que eres una mujer independiente? Gracias por esta conexión”, finalizó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Samahara Lobatón inició su relación con Bryan Torres al poco tiempo de separarse de Youna | Instagram/@sam_lobaton_klug

Samahara Lobatón demandará a Youna

La hija de Melissa Klug anunció que demandará a su expareja Youna por llamarla “madre madre” en televisión. La molestia del barbero se originó porque la influencer no incluyó su foto en una tarea escolar de su hija sobre la familia.

“Con relación a las recientes publicaciones del padre de mi hija en su Instagram con expresiones ofensivas, denigrantes y humillantes en contra de mi persona y respecto a las últimas declaraciones brindadas el día de ayer (29/11/23) en el programa Magaly TV, donde afirma públicamente que soy una mala madre y que ignoro cómo criar a una hija, además de narrar episodios acomodándolos a su conveniencia, es que me veo en la obligación de tomar las acciones legales necesarias. Será la justicia quien determine la responsabilidad de sus acciones”, señaló Lobatón en un comunicado.

Samahara Lobatón denuncia a Youna por hablar de ella en el programa de Magaly Medina. Captura/Instagram

Por otro lado, reiteró su pedido a Youna de “dejar los conflictos personales y no ventilarlos en programas de televisión” y le recordó que ella era la madre de su hija. “Respéteme. Los medios de comunicación nos pueden buscar, pero es nuestra decisión si aceptamos o no la invitación, lo invito a que reflexione”, sentenció.