Juliana Oxenford responde a Magaly Medina después de llamarla ‘talibana’ y burlarse de su rating

Magaly Medina llama “talibana” a Juliana Oxenford. La pelirroja acusó a su colega de no cuidar sus palabras porque ya está a puertas de irse de ATV

Juliana Oxenford no hizo oídos sordos a las críticas de Magaly Medina. Como se recuerda, en la última edición de Magaly TV La Firme, emitida el martes 5 de diciembre, la conductora de TV calificó de ‘talibana’ a su colega, pues “lanza bombas” contra los fujimoristas todos los días.

Te puede interesar: Magaly Medina llama ‘talibana’ a Juliana Oxenford y le pide que ya se vaya de ATV: “Todos los días suelta bombas”

Asimismo, señaló que ya debe irse, pues no logra hacer más de 4 puntos de rating. “Todos los días suelta bombas. No le interesa ahuyentar a un público, ella ya en su momento ahuyentó a mucho público que nos apoyó por años de años. Sin embargo, estos últimos días, como ya no le interesa, dice cosas como estas entre tanta barbaridad”, fueron las palabras de Magaly Medina.

Juliana Oxenford responde a Magaly Medina después de llamarla 'talibana'. ATV

Para la pelirroja, a Juliana Oxenford poco le importa que espante a su público con sus ideas políticas, pues el 15 de diciembre será su último programa.

Te puede interesar: Juliana Oxenford responde a Magaly Medina sobre el rating de su programa: “Podría sacar las cifras”

Incluso, señaló que la periodista tiene “delirios de grandeza” por decir que seguramente liberarán a Alberto Fujimori cuando su espacio no esté al aire, por temor a sus duras críticas.

“Cree que todo en este país funciona para que ella no lo vea, no lo critique. Con tus 4 puntos de rating, tú crees que le interesan a los marqueteros políticos, hacer o deshacer. Nunca les has interesado con esos 4 puntos de rating, que antes eran mucho más, con esos que impuso a un hombre como (Pedro) Castillo, que lo defendió por su denominado antifujimorismo. Este país no debería de dividirse en antifujimoristas y en fujimoristas, porque así no es. No todo es blanco y no todo es negro”, dijo Magaly Medina bastante fastidiada.

La respuesta de Juliana Oxenford

A través de sus redes sociales, la conductora de Al estilo Juliana no dudó en repostear los comentarios de los usuarios, donde criticaban a Magaly Medina por llamar ‘talibana’ a rubia.

“Magaly diciéndole “talibana” a Juliana Oxenford y hablando de “odios” de rojos, caviares y antis...y luego hablando de “unión” pero derramando lisura e insultando a quienes piensan distinto. Es tan tierna la Maga. Realmente una cosita linda...un emblema nacional. Plop”, fue uno de los comentarios que Juliana Oxenford compartió en su cuenta de Twitter, dejando en claro que estaba de acuerdo con estas palabras.

Además, mostró las cifras que hizo en su último programa, donde demuestra que no tiene 4 puntos como asegura la popular urraca.

“Gracias a toda la gente que nos ve y nos acompaña todas las noches. No es fácil recibir un programa en 3 puntos y alcanzar 8 puntos en menos de una hora. Eso es gracias a ustedes. Como estoy tan feliz, les dejo esto”, escribió la comunicadora en Twitter, que adjunto un pantallazo del rating que alcanzó el martes 5 de diciembre.

El rating de Al estilo Juliana. Fecha 5/12/2023

“Me perdonarán el exceso de orgullo, pero tengo al mejor equipo del mundo. Imagínense ser un programa chico, compitiendo con puro entretenimiento y ser el espacio que más sube del canal. Gracias totales (este es el rating por medias horas de ayer)”, acotó la presentadora.

El rating de Al estilo Juliana. Fecha 5/12/2023

Responde a sus detractores

Juliana Oxenford también respondió a algunos detractores, quienes aseguraron que sus comentarios estaban llenos de odio. Como se recuerda, la conductora de TV se ha mostrado en contra de la liberación de Alberto Fujimori.

“Yo no odio a nadie. Más bien creo que el que odia es el que no pide perdón por sus delitos, por sus víctimas. Eso es odiar a quienes hasta ahora sufren por el ser querido. Pero ya decidieron acatar lo dicho por el TC. Fujimori sale en cuestión de horas. En paralelo, el gobierno publicó hoy (5 de diciembre) dos cambios en el código penal para, en pocas palabras, criminalizar las protestas. Saben que la gente tomará las calles y quieren evitar el derecho de protestar”, escribió la rubia.

“Los trolls naranjas están on fire. Sigan que ya han demostrado que siempre pueden caer más bajo”, señaló en otro momento.