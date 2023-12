¿A qué se dedica Angie Arizaga tras haberse alejado de ‘Esto es Guerra’?

Angie Arizaga destaca en el rubro de la moda. (Foto: Captura de IG)

Angie Arizaga ganó gran popularidad en la televisión peruana al formar parte de ‘Esto es Guerra’. Asimismo, llegó a amasar miles de seguidores cuando inició una relación sentimental con Nicola Porcella, el cual terminó de manera abrupta por sus actitudes tóxicas.

Asimismo, ella aprovechó del gran momento que tuvo para empezar un negocio y así no depender únicamente del reality de América Televisión. Pese a que tenía el respaldo del público y atravesaba un buen momento personal, ella decidió alejarse de este espacio al presentar una lesión en la espalda.

Aunque sabía que iba a perder exposición, Angie Arizaga prefirió poner por delante su bienestar, aceptando otros trabajos, como la conducción radial. Además, le dedicó más tiempo a su negocio ubicado en Gamarra. Como se recuerda, hace nueve años ella abrió una marca de jeans.

Angie Arizaga tiene su propia marca de jeans y lo impulsa por todo el Perú. (Foto: Captura de IG)

“Son 9 años trabajando y creando diseños innovadores con jhanhidsjeans . Estoy agradecida con todos por confiar en mi trabajo y línea de jeans”, dice en una de las publicaciones que realizó en sus redes sociales, donde se mostró feliz por el respaldo que sigue teniendo hasta la fecha.

“Yo soy la más feliz viendo cómo vamos creciendo cada día más y la marca se vuelve más querida y reconocida. Gracias a tod@s los que son parte de esto tan bonito . Gracias amor por acompañarme en cada aventura y en cada proyecto”, agregó.

Cabe precisar que ella constantemente visita las galerías en las que se encuentra su marca, ya que desea seguir creciendo en este rubro. Sin embargo, no es lo único que hace, porque también modela y pasa tiempo con Jota Benz, quien es su pareja formal desde hace algunos años.

“Me sorprende lo bien que estamos, en dos años y medio no hemos tenido ningún tipo de problema. Al contrario, hemos fortalecido muchísimo nuestra relación. Con sinceridad, veo casi imposible un engaño o una traición, como lamentablemente estamos viendo estos días en el medio”, manifestó sobre su romance.

No puede salir embarazada

Hace un tiempo atrás, Angie Arizaga expreso su deseo por convertirse en madre al lado de Jota Benz, pero lamentablemente no podrá cumplir su deseo, esto debido a que tiene un problema médico que le impide salir embarazada.

“Fui a un consultorio a que me hagan las pruebas y me enteré que tenía problemas hormonales y estoy tratando fortaleciendo mis óvulos”. De acuerdo a la exchica reality, se dio cuenta de su problema cuando quiso congelar sus óvulos para no tener problemas en un futuro con un posible embarazo.

“Yo dije para no tener tanto estrés voy a congelar mis óvulos. Para no tener esa presión de la gente. Fui al médico y me entero que ahorita no podría, que debo hacer tratamiento y no es nada grave. Debo regularlo nada más y era un problema interno que ni yo sabía que tenía eso. (...) El día que eso pase va ser cuando Dios quiera, todo a su tiempo”, indicó.

Recordemos que diferentes mujeres del mundo del espectáculo han tomado la decisión de congelar sus óvulos para en un futuro convertirse en madres, ya que consideran que este no es el momento adecuado para ellas.