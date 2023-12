Julián Zucchi tendría pareja en Argentina y Yiddá Eslava pide que lo ampayen: “Manden las cámaras”

Julián Zucchi tendría pareja en Argentina y Yiddá Eslava pide que lo ampayen | América Hoy. América TV

Aunque su romance llegó a su fin, Julián Zucchi y Yiddá Eslava siguen apareciendo juntos en televisión para promocionar el estreno de su próxima película “Sí, mi amor 3″. En una de sus últimas participaciones, la exchica reality puso en aprietos al argentino al dejar entrever que ya tiene un nuevo amor en su vida.

Te puede interesar: Yiddá Eslava se luce con modelo y actor argentino Nicolás Argolo y causa intriga entre los usuarios

Esto se dio a raíz de los reclamos de Julián Zucchi, quien no le pareció correcto—a modo de broma—que Yiddá haya llevado a su amigo Nicolás Argolo al avant premiere de la película peruana “Isla Bonita”, pues cree que debió hacerlo en el estreno de la cinta que protagonizaron y producieron juntos.

“Ahí sí yo me enojé. Si va a presentar a un galán argentino, que mejor lo haga en el estreno de nuestra película. Yo estaba en Argentina y me empezó a sonar el teléfono, yo no estaba enterado de nada. No me incomodó el chico, sino el lugar”, señaló el excompetidor de ‘Combate’.

Yiddá Eslava se luce con el modelo y actor argentino Nicolás Argolo | Captura/Instagram

Por otro lado, Julián reveló que no le dejan de llegar comentarios de burla desde que Yiddá Eslava se lució con otro hombre. “Me dicen que ahora ella tiene su Rolex, entonces yo soy el Casio, pero ¿cuál es el reloj favorito de Yiddá?”, expresó para el asombro de la actriz peruana, quien solo atinó a reírse.

Te puede interesar: Julián Zucchi recibió regalos de Yiddá Eslava luego de mudarse: “Gracias por ayudar a que esto suceda”

Antes de cerrar el tema, Julián Zucchi aseguró que la madre de sus hijos tiene todo el derecho de conocer a los hombres que quiera y que, en realidad, no le molestó verla con Nicolás Argolo porque ya están separados. “Yo estoy solito en mi casa, pobrecito”, aclaró el artista.

Julián Zucchi aseguró que Yiddá Eslava tiene carta libre para conocer otros hombres | Captura/América TV

¿Julián Zucchi tiene novia en Argentina?

Tras las palabras del argentino, Yiddá Eslava aseguró que Julián Zucchi no se ha quedado atrás cuando se trata de conocer nuevas personas. Sin embargo, a diferencia de ella, el exchico reality puede hacer lo que quiera en Argentina sin el temor de que lo estén grabando.

“A mí me ampayan porque yo salgo en Perú, mándate una camarita a Argentina para que vean… Les doy la dirección”, expresó la actriz nacional.

Yiddá Eslava puso en aprietos a Julián Zucchi | Captura/América Hoy

Julián Zucchi, quien viaja frecuentemente a Buenos Aires desde que se separó de la actriz, prefirió no decir nada al respecto; únicamente dio una sonrisa nerviosa.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi ya no viven juntos

Los actores informaron al público que, aunque al inicio vivían en el mismo edificio pese a estar separados, ahora cada uno tiene su espacio propio. “Él ya tiene su casa, ya se mudó. Seguíamos (viviendo) juntos porque teníamos 11 años y él tenía que buscar un lugar adecuado para los chicos”, precisó Yiddá Eslava.

Te puede interesar: Yiddá Eslava se confiesa con usuarias sobre modelo argentino: “No pasa nada ni un pico”

Por su parte, Julián Zucchi explicó que su nuevo departamento está a siete cuadras del inmueble donde está Yidda y sus dos menores hijos. “Yo busqué algo cerca para ver a mis hijos todos los días”, puntualizó.

Julián Zucchi se mudó luego de su separación de Yiddá Eslava y muestra su depa de soltero | América Hoy

¿Qué pasó con Yiddá Eslava y Julián Zucchi?

A inicios de octubre, Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron su separación después de 11 años juntos y dos hijos de por medio.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi hablaron sobre su mediática separación en 'Magaly TV La Firme' | Captura/ATV

“Hemos tomado la decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos siendo padres, amigos y socios para toda la vida”, anunció el exchico reality argentino en sus redes sociales, en compañía de Yiddá Eslava, quien añadió que la ruptura es lo “mejor para su familia” y que llevarán la “fiesta en paz” por bienestar de sus pequeños.

Tanto Yiddá como Julián Zucchi dejaron en claro que el fin de su relación los ha afectado emocionalmente, por lo que han llevado terapia psicológica para superar el dolor. “Ya hemos llorado, no lo haremos más acá, hemos estado acompañado de profesionales y no queremos que sus hijos vean en el futuro a sus papás peleados”, complementó el excapitán del equipo Rojo.