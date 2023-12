Christian Ysla aplaude a Tilsa Lozano por la vez que se enfrentó a Magaly Medina en vivo: “Es desenfadada e inteligente”

Tilsa Lozano fue eliminada el pasado jueves 30 de noviembre de El Gran Chef Famosos. En medio de lágrimas, la exmodelo agradeció a la producción por convocarla y permitir que el público la conozca tal como es. Sus compañeros lamentaron su salida, además de los miembros del jurado.

Después de esta triste despedida, Christian Ysla no dudó en dedicarle unas sinceras palabras A través de su cuenta de Instagram, resalta que gracias al programa pudo conocer a la mujer luchadora que es. Además, resaltó que sea tan desenfadada y directa, cualidades que evidenció cuando estuvo frente a Magaly Medina.

Para Christian Ysla, el enfrentarse con la conductora de TV fue un acto loable. Es por ello que la respeta y considera. “(Soy soltera y hago lo que quiero) Cuando entre a El Gran Chef esa imagen tenía de Tilsa, esa mujer desenfadada que dice las cosas como son, y así es, pero además es inteligente. Y lo demostró cuando le hizo el pare a Magaly Medina”, se le escucha decir al actor a través de un video donde se ve a las dos figuras de televisión en el set de la popular periodista.

Christian Ysla resalta a Tilsa Lozano por haberla enfrentado cuando la tuvo en frente. IG/ Latina TV

Como se recuerda, Tilsa Lozano y Magaly Medina estuvieron frente a frente en el 2015. Ambas se dijeron sus verdades en el set de la conductora de televisión.

“Luego la fui conociendo y conocí su boquita de caramelo, descubrí también su valentía, ese programa cuando le cayó el manjar blanco hirviendo en el brazo. Ella entre llantos continuó y no lo podía creer. Yo, por menos me hubiera retirado, y para colmo, ganó todos los desafíos. Eres increíble Tilsa, nada ni nadie te para. Mi querida Tilsa, ya no serás soltera, pero haces lo que quieren con la vida”, acotó Christian Ysla, en un video que acompañó con imágenes de la participación de la modelo en el programa de Latina TV.

Las nostálgicas despedidas de Christian Ysla a sus compañeros

Cabe indicar que no es la primera vez que Christian Ysla dedica emotivos mensajes a sus compañeros del espacio. También lo hizo con el conductor de deportes Checho Ibarra y la actriz Fiorella Cayo cuando fueron eliminados de El Gran Chef Famosos.

¿Qué dijo Tilsa Lozano cuando fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’?

Tilsa Lozano se convirtió en la antepenúltima eliminada de la competencia. La modelo se retiró del reality y agradeció a su público por las muestras de cariño que recibió durante su participación en la competencia culinaria. Además, hizo un repaso de sus últimas participaciones.

“Las dos últimas noches no había dormido… el día que me eliminaron me desperté a las 2.00 a.m. y nunca más dormí. Así que creo que me faltó un poco más de concentración, porque no estaba con todos mis sentidos en ese momento”, indicó la exmodelo, quien señaló que se lleva una gran lección después de haber estado en el programa de cocina.

Tilsa Lozano no llegó a la final de 'El Gran Chef Famosos'. (Foto: Captura de Latina)

“Creo que nunca hay que rendirse, he aprendido que a veces uno se frustra, porque he tenido momentos de frustración en la cocina, donde a veces un plato no me salía, pero me decían ‘tienes que seguir adelante, tienes que volver a intentarlo’. Y esos ánimos que me enviaba la gente lo disfrutaba mucho”, señaló.

Finalmente, indicó que siente un gran cambio en lo que ahora el público piensa de ella. Así lo percibió a través de las redes sociales.

“La gente se ha manifestado muy lindo… creo que entré siendo la más odiada y me estoy yendo siendo una de las más queridas. Creo que la gente ha cambiado mucho su concepto sobre mí”, sentenció la exmodelo.