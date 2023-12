Samahara Lobatón minimiza acusaciones de Youna y le manda mensaje por WhatsApp: “Abúrrete y supérame”

Samahara Lobatón le manda duros mensajes a través de WhatsApp a Youna.

Los enfrentamientos entre Samahara Lobatón y Youna no tienen cuando acabar. El barbero enfureció con la influencer al enterarse de que ella lo había excluido de la vida de su hija, al punto de no considerarlo en las fotografías familiares que le pidió la escuela a la pequeña.

Te puede interesar: Youna desmiente a Bryan Torres y aclara que no tiene comunicación con él: “Es un mentiroso”

Al no poder comunicarse con ella, el joven no dudó en ponerse en contacto con ‘Amor y Fuego’ para hablar sobre el tema. Y es que para él, su expareja estaría imponiéndole como figura paterna a su actual pareja Bryan Torres. Asimismo, confesó que lo tienen bloqueado de todos lados, por lo que no puede hablar con su hija.

En medio de la conversación que Youna sostenía con los conductores de este magazine de Willax Televisión, Samahara Lobatón empezó a publicar mensajes en sus estados de WhatsApp, los cuales solo podían ser leídos por las personas que la tenían agregada.

Youna le reclama a Samahara Lobatón. (Composición: Infobae)

Fue Rodrigo González el que corroboró dicha información, ingresando a los estados de la influencer y viendo que efectivamente estaba arremetiendo contra su expareja, llamándolo ‘muerto de hambre’ y que solo habla de a nivel nacional para cobrarle a los programas de televisión.

Te puede interesar: Youna llama “ignorante” a Samahara Lobatón por reemplazarlo con Bryan Torres como padre de su hija

“Miren lo que me han dicho que ha puesto en su WhatsApp personal, así como foto: ‘Tan muerto de hambre eres que solo hablas de mí a nivel nacional, ¿a qué te fuiste a USA? Supuestamente, a trabajar, ¿no? Trabaja pues, ja,ja,ja. Acá está lo que estoy leyendo ah, ahí está su mensaje”, comentó ‘Peluchín’.

Asimismo, señaló que no era lo único que le había dedicado a Youna, también le dijo que estaba viviendo su peor castigo, el cual era que ella ahora se encuentre feliz al lado de un nuevo hombre.

Samahara Lobatón amenazó a Youna en vivo. (Composición Infobae)

“Trabaja pues, una vez al mes tienes que hacer eso para pasar tu pensión, ya aburres, si no te desmiento es porque tu peor castigo ya lo estás viviendo, abúrrete y supérame”, decía su publicación.

Te puede interesar: Youna reclama a Samahara Lobatón por ausencia en proyecto escolar de su hija: “Me hubiese gustado estar ahí”

Sobre estas publicaciones, Youna solo atinó a decir que él no necesita vivir de polémicas en Perú para cumplir con sus deberes como padre, pues para eso se encuentra trabajando en Estados Unidos, y es que su único objetivo es cumplir con su hija y enviarle su pensión de manera puntual.

Samahara Lobatón demandará a Youna

Samahara Lobatón rompió su silencio, luego que Youna se presentara en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para expresar su molestia en torno al proyecto escolar de su hija, en el cual se incluyó la imagen de Bryan Torres. Ante las críticas, la hija de Melissa Klug anunció que demandará a su expareja por hablar mal de ella en televisión nacional.

“Con relación a las recientes publicaciones del padre de mi hija en su Instagram con expresiones ofensivas, denigrantes y humillantes en contra de mi persona y respecto a las últimas declaraciones brindadas el día de ayer (29/11/23) en el programa Magaly TV, donde afirma públicamente que soy una mala madre y que ignoro cómo criar a una hija, además de narrar episodios acomodándolos a su conveniencia, es que me veo en la obligación de tomar las acciones legales necesarias. Será la justicia quien determine la responsabilidad de sus acciones”, indicó.