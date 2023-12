John Kelvin no pudo viajar a Europa para iniciar su gira por deuda de alimentos

John Kelvin no pudo salir del país por deuda de alimentos.

John Kelvin no inició diciembre de la mejor manera, pues cuando iba a comenzar su gira internacional en Europa, fue impedido de salir de nuestro país. Como se sabe, el artista fue retirado de la cárcel luego de permanecer encerrado por una denuncia que le interpuso su expareja Dalia Durán a quien agredió física y psicológicamente.

Tras su salida de prisión, el artista ha comenzado a retomar su carrera musical, aunque algunos le han dado la espalda, otros sí lo han apoyado en esta segunda oportunidad. Es así que viene logrando un poco más de éxito, para este último mes del año tenía planeada una gira en Europa que incluía España e Italia por lo que estaba próximo a tomar su vuelo.

Es así que el diario Trome dio a conocer, a través del abogado de John Kelvin, que el cantante fue impedido de salir del país cuando se encontraba en el aeropuerto. Según comentó, se trató de un tema de deuda de pensión de alimentos; sin embargo, les sorprendió porque él estaba al día. Pero, le indicaron que todo se actualizaría un día después.

“Él tiene un impedimento de salida del país por el juez de paz de alimentos. Está al día en sus pagos, pero no habían suspendido (el pedido) y nos dicen que se hará mañana (hoy). En octubre pagó todo y el retraso en el pago fue porque estuvo preso. Él tiene contratos en Europa, quiso salir el día de hoy por el aeropuerto y le dijeron que tiene impedimento, nada más”, dijo el abogado Ricardo Franco de la Cuba al mencionado medio.

John Kelvin se presentó en 'El Reventonado de la Chola', luego de salir de prisión. América TV

Cabe señalar que, hasta el momento, John Kelvin no se ha pronunciado al respecto y no ha hecho ninguna publicación en sus redes sociales. Sin embargo, continúa en su perfil la lista de fechas y lugares en los que se presentará en los otros países de Europa.

John Kelvin pedía ver a sus hijos

En agosto de este año, John Kelvin brindó una entrevista a Día D en la que habló de lo difícil que es para él continuar su vida sin poder ver a sus hijos. Como se sabe, tiene dos hijos mayores con lo que sí guarda comunicación, pero con los que tiene con Dalia Durán no puede verlos.

“Mi felicidad no es completa porque comparto con mis hijos mayores, pero no comparto con mis otros (cuatro) hijos, no los veo, no los abrazo, no me como un helado con ellos, no voy al parque”, señaló llorando al programa de ATV.

John Kelvin reclama ver a los hijos que tuvo con Dalia Durán | Captura: Día D / América TV 7 Instagram

Tras ello, explicó que lleva una vida como la de cualquier artista en la que pone una sonrisa en escena, aunque después puede ser que se entristezca por no estar con todos sus seres amados.

“Los extraño. Me voy de gira, hago mi vida, subo al escenario, como el payaso, la función tiene que continuar, canto, transmito mi arte, pero bajo del escenario, llego a mi cuarto y me frustro porque no tengo a mis hijos a mi lado, no los puedo ver”, dijo, entre lágrimas.

Por otro lado, comentó que sus hijos mayores sí están enterados de todo lo que ha vivido y la razón por la que terminó en prisión. A ellos les dijo que ese es el ejemplo de lo que no debe ser. “Es un tema de conversación con mis hijos, con ellos he hablado del tema, con mi hijo mayor de 17 años y mi hija de 14 (…) Les he explicado cuál es mi responsabilidad, les he pedido perdón, les he dicho, he sido el ejemplo de lo que no deberían ser (…) Si no pasaba por esto, le iba a pasar a mis hijos”, sentenció.