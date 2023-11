Yiddá Eslava se confiesa con usuarias sobre modelo argentino: “No pasa nada ni un pico”

Yiddá Eslava deja en claro que "no pasa nada" con modelo y actor argentino Nicolás Argolo. (Video: Instagram Yidda Eslava).

Diversas especulaciones se generaron luego que la actriz Yiddá Eslava fuera vista junto al modelo y actor argentino Nicolás Argolo. Ambos asistieron al Avant Premiere de una película peruana y los seguidores de la influencer empezaron con los rumores de un posible nuevo amor en la vida de la expareja de Julián Zucchi.

¿Qué pasó entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi?

Como se recuerda, a inicios de octubre de este año, una de las parejas que parecía estar muy estable era la de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, quienes tenían más de 11 años de relación amorosa y dos hijos. Sin embargo, la expareja sorprendió a todos cuando anunciaron su ruptura.

Te puede interesar: Yiddá Eslava se luce con modelo y actor argentino Nicolás Argolo y causa intriga entre los usuarios

Los exchicos reality se conocieron en el programa concurso de ATV, “Combate”, donde empezaron su amistad y posterior romance. Pero, la pareja decidió ser sincera con los usuarios de las redes sociales y publicaron un video anunciando su separación.

Esto causó gran asombro, no solo por el anuncio si no también por la forma, ya que se mostraron bastante calmados al dar el anuncio. Si bien la pareja comentó en ese video que ya habían tenido tiempo de procesar y llorar el fin de su relación, la gente parecía no creer la noticia.

Te puede interesar: Samahara Lobatón y la lección de vida que le enseñó Melissa Klug de niña: “Nos volvió independientes”

Muchos señalaron que quizá se trataba de una forma de hacer marketing porque iban a lanzar su próxima película, pero tanto Yiddá como Julián comunicaron en sus redes que su separación era real.

Yidda Eslava y Julian Zucchi anuncian el fin de su relación después de 11 años juntos

A partir de ese momento, se pudo ver que la actriz empezó a realizar diversos cambios en su vida, desde bajar de peso. Los usuarios señalaban que se mostraba más empoderada que nunca y que la separación le había hecho bien. Por su parte, Julián salió de viaje y regresó a su natal Argentina, aunque indicó que era por temas laborales.

Yiddá Eslava se luce con modelo argentino

Ahora, se dio el lanzamiento de la película peruana “Isla Bonita” al que fue Eslava, pero, en la alfombra roja, no apareció sola ni con su expareja. Yiddá se lució con el modelo y actor argentino Nicolás Argolo. Ambos se mostraron muy contentos al mostrarse juntos delante de cámaras y se vieron muy cómplices.

Te puede interesar: Alondra García Miró, sus desafíos en la actuación, qué dijo sobre Paolo Guerrero y las palabras de cariño a Doña Peta

A raíz de ello las especulaciones y los rumores crecieron sobre el vínculo que habría entre ellos, ya que era la primera vez que Yiddá se mostraba con alguien diferente a Julián Zucchi. Además, hace algunas semanas la actriz fue ampayada saliendo con una persona, por lo que la noticia acaparó titulares.

“Para las que preguntan, Nico Argolo es este churro que me acompañó ayer al Avant Premier de Isla Bonita la película. Es mi amigo y puedo decir que fue amistad a primera vista. Así que acostúmbrense que lo verán junto a mí bastante seguido”, puntualizó la actriz.

Yiddá Eslava se luce con modelo y actor argentino tras terminar su relación con Julián Zucchi. (Videos: Instagram Yiddá Eslava).

Yiddá Eslava aclara que modelo argentino es solo su amigo

Esto, en lugar de calmar las especulaciones hizo que los usuarios en las redes sociales sigan aumentando los rumores de algún romance entre ellos. Por ello, ahora la actriz decidió aclarar las cosas y no jugar con ambigüedades sobre este tema.

“Comadres, les voy a decir una cosa, desde el fondo de mi corazón, ustedes saben que desde que empecé en las redes, bueno, toda mi vida, yo siempre he sido muy sincera. Es mi amigo, de verdad, es solo mi amigo, no pasa nada, pero nada ni un pico ni un chape, nada. Es solo mi amigo”, comentó Eslava, buscando aclarar que solo tiene una buena amistad con el modelo, descartando cualquier tipo de romance.

Aunque, en otra de sus historias, compartió una foto de ambos mirándose a los ojos y riéndose de forma cómplice. Con esta imagen, la actriz realizó una consulta a sus seguidores: “Comenten, ¿qué creen que me estaba diciendo Nicolás Argolo en este momento?”, puntualizó.