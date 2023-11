Samahara Lobatón denuncia a Youna por llamarla “mala madre” en programa de Magaly Medina: “Respéteme”

Samahara Lobatón denuncia a Youna por hablar de ella en el programa de Magaly Medina. Captura/Instagram

Samahara Lobatón rompió su silencio, luego que Youna se presentara en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para expresar su molestia en torno al proyecto escolar de su hija, en el cual se incluyó la imagen de Bryan Torres. Ante las críticas, la hija de Melissa Klug anunció que demandará a su expareja por hablar mal de ella en televisión nacional.

“Con relación a las recientes publicaciones del padre de mi hija en su Instagram con expresiones ofensivas, denigrantes y humillantes en contra de mi persona y respecto a las últimas declaraciones brindadas el día de ayer (29/11/23) en el programa Magaly TV, donde afirma públicamente que soy una mala madre y que ignoro cómo criar a una hija, además de narrar episodios acomodándolos a su conveniencia, es que me veo en la obligación de tomar las acciones legales necesarias”, señaló la influencer en un comunicado.

“Será la justicia quien determine la responsabilidad de sus acciones”, fue la dura advertencia de Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón iniciará una batalla legal contra el padre de su hija. Instagram/@samaharalobatonklug

Por otro lado, la engreída de Melissa Klug reiteró su pedido a Youna de “dejar los conflictos personales y no ventilarlos en programas de televisión”.

Te puede interesar: Youna desmiente a Bryan Torres y aclara que no tiene comunicación con él: “Es un mentiroso”

“Señor Yonathan, los programas de televisión no deben ser utilizados para solucionar problemas o transmitir molestias que le han generado ciertas acciones de ámbito enteramente familiar, ya que ello genera un impacto negativo en la opinión pública de nuestro rol como padres, exponiendo a nuestra menor hija. Reitero mi pedido de no publicar ni brindar declaraciones a los medios de comunicación con expresiones humillantes y ofensivas hacia mi persona” , escribió.

Finalmente, Samahara Lobatón le recordó a Youna que está criticando a la madre de su hija. “Respéteme”, le dijo. “Los medios de comunicación nos pueden buscar, pero es nuestra decisión si aceptamos o no la invitación, lo invito a que reflexione”.

Comunicado de Samahara Lobatón. Captura/Instagram

¿Qué dijo Youna en el programa de Magaly Medina?

Yonathan Horna, más conocido como Youna, expresó su molestia contra Samahara Lobatón al ver que no lo incluyó en una tarea escolar de su hija. Apenas vio las imágenes del proyecto, escribió en sus historias de Instagram: “Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño”.

Youna explotó contra Samahara Lobatón. Captura/Instagram

Luego, se presentó en ‘Magaly TV La Firme’ para continuar con sus quejas.

Te puede interesar: Youna llama “ignorante” a Samahara Lobatón por reemplazarlo con Bryan Torres como padre de su hija

“Mi molestia es porque en un periodíco mural le pidieron (que ponga una foto de) quién es tu mamá y quién es tu papá. No estoy en ninguna foto o ninguna dice que la amo y estoy en Estados Unidos. Me gustaría haber estado ahí. Yo no soy un papá ausente, no estaré 100% a su costado pero no es porque no quiero. Estoy lejos por ella, su mamá se la llevo”, detalló Youna.