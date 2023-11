Christian Meier sujeta la portada de su nuevo álbum y camina por las calles de México para promocionarlo.| TikTok.

Christian Meier volvió a los escenarios luego de 20 años para hacer lo que más le gusta: la música. Por este motivo, el actor dejó de lado su faceta como galán de telenovelas para sacar a un nuevo álbum, el cual lleva el nombre de ‘He vuelto a casa’.

A través de sus redes sociales, el cantante promociona constantemente los nuevos temas que ha sacado a la luz, y es que lo que más desea es llegar a más personas, pero no solo en el Perú, sino también en diferentes partes de Latinoamérica.

Es así que, Christian Meier no dudó en mostrar cómo es que viene promocionando el lanzamiento de su disco. Según se puede observar en TikTok, el actor se moviliza por las calles de México sujetando la porta de su nuevo álbum.

Christian Meier ya se encuentra en Huancayo para su segundo concierto en Lima. (Fotos: Instagram Christian Meier).

Asimismo, se mete entre los carros que se encuentran estacionados por la luz roja del semáforo y les empieza decir a los conductores que su nuevo disco ya se encuentra disponible, invitándolos a escuchar su música.

Las personas que también estaba transitando lo ven y le piden más información sobre lo que viene publicitando con tanta emoción. De igual manera, algunos fans lo reconocen y no dudan en ir hacia él para pedirle que se tomen una foto juntos.

Con esta publicación, Christian Meier ha dejado en claro que ahora se encuentra buscando un nuevo público, pues no desea estancarse en el Perú, país en el que se hizo popular por su tema ‘Carreteras mojadas’ y haber integrado la agrupación Arena Hash.

De otro lado, los comentarios de los usuarios de las redes sociales tampoco se hicieron esperar, aquí le recomiendan que se reúna con Nicola Porcella para que le de más impulso a México, además algunos peruanos le piden que también camine por algunos distritos populares del Perú, para que tenga contacto con la gente.

Christian Meier hizo su gran regreso a los escenarios en el Gran Teatro Nacional.

Christian Meier no hará reencuentro con Arena Hash

Durante una presentación que tuvo en Huancayo, Christian Meier habló sobre la posibilidad de volver a juntar a Arena Hash. De acuerdo al actor, esto lo ve casi imposible, principalmente porque Pedro Suárez Vértiz no podría participar. Como se sabe, el cantante tiene una enfermedad que no le permite hablar y hace varios años dejó de aparecer en público.

“Yo veo lejana la posibilidad de que nos juntemos con Arena Hash, sobre todo porque Pedro (Suárez Vértiz), en este momento, no podría participar. Creo que fue una etapa muy bonita, probablemente deberíamos dejarla como quedó”, dijo.

En otro momento, el actor dio a conocer que desde hace 10 años tomó la decisión de dejar las telenovelas, ese es el motivo por el que hasta la fecha no aparece en una. Lo que sí mencionó es que participa frecuentemente en películas y series.

“No he dejado la carrera actoral. Sigo actuando, sigo haciendo películas, series, pero puedo compaginar las cosas (con la música). Lo que he dejado de hacer son telenovelas hace 10 años, pero sigo haciendo las dos cosas (música y actuación) y espero seguir haciéndolas hasta que me dé el cuerpo”, comentó el artista.